Niemiecki gigant spożywczy zapowiada kolejne podwyżki cen cukru

Wiadomość o dalszym wzroście cen jednego z podstawowych składników wielu produktów spożywczych - cukru - pojawia się w chwili, gdy europejscy decydenci starają się kontrolować inflację i ograniczyć kryzys związany z kosztami utrzymania.

Naciski na marżę

„W niektórych obszarach zwiększone koszty nadal wywierają presję na marże. W związku z tym będziemy musieli wprowadzić dalsze podwyżki cen w przyszłym roku” – powiedział agencji Reuters dyrektor generalny firmy Niels Pörksen.

Trzykrotny wzrost cen cukru

Ceny cukru w ​​UE na rynku spot są już na rekordowo wysokim poziomie – prawie trzykrotnie wyższym niż rok temu.

Cukier będzie jeszcze droższy fot. shutterstock

Ceny cukru zależą od dostępności gazu

Produkcja cukru należy do najbardziej energochłonnych gałęzi przemysłu. Jest w Europie szczególnie uzależniona od gazu, którego ceny gwałtownie wzrosły w tym roku. Główny producent, Rosja, ostro ograniczył jego dostawy.

Według Südzucker powierzchnia upraw buraków cukrowych zmniejszyła się o około 4% w stosunku do poprzedniego roku.

Ile kosztuje cukier w sklepach w Polsce?

Według danych Koszyka Cenowego dlahandlu.pl w styczniu 2022 r. średnia cena 1 kg. cukru w najpopularniejszych sklepach to 3,06 zł, w lutym również 3,06 zł, w marcu 3,33 zł, w kwietniu było to 3,34 zł, czerwcu 3,33 zł, w lipcu cena podniosła się do 4,25 zł, sierpniu do 5,49 zł, we wrześniu cukier kosztował średnio 6,76 zł a w październiku 5,65 zł. Jaką cenę mamy obecnie? Średnia cena 1 kg cukru w listopadzie to 5,94 zł.