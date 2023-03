Niepokojące prognozy na wiosnę: silny spadek sprzedaży detalicznej i hamowanie konsumpcji

Dynamika nominalnej sprzedaży detalicznej w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w lutym do 10,8% rok do roku, wobec 15,1% w styczniu, kształtując się poniżej konsensusu rynkowego (15,0%) oraz prognozy (14,2%). Zgodnie z opublikowanymi danymi GUS, sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych zmniejszyła się w lutym o 5,0% rok do roku, wobec wzrostu o 0,1% w styczniu (rewizja w górę z -0,3%), co jest jej najsilniejszym spadkiem od stycznia 2021 r., kiedy to roczna dynamika sprzedaży ograniczana była przez efekty wysokiej bazy oraz restrykcje epidemiczne związane z pandemią COVID-19.