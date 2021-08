Nieruchomości handlowe są coraz bardziej eko

Każda firma, zużywając energię i zasoby, wpływa w określony sposób na środowisko (i jest pod jego wpływem), każda działa w ramach jakiejś społeczności i każda jest tworem prawnym, który wymaga zarządzania. Obecnie, za sprawą dyrektywy unijnej 2014/95/UE z 2014 roku i nowelizacji krajowej ustawy o rachunkowości, duże polskie spółki giełdowe od 2018 roku mają obowiązek publikować dane ESG w swoich raportach niefinansowych. Niedługo takie przepisy obejmą znacznie większą liczbę przedsiębiorstw.

Skrót ESG (ang. Environmental, Social and Governance) określa trzy aspekty: „E” to kryteria środowiskowe, „S” odnosi się do relacji, jakie firma buduje i utrzymuje oraz reputacji wśród ludzi, instytucji oraz w społecznościach, w których prowadzi działalność, a „G” to ład korporacyjny.

W zależności od specyfiki przedsiębiorstwa niektóre z postulatów ESG mogą się okazać bardziej adekwatne w stosunku do branży nieruchomości. Takim obszarem jest z pewnością ochrona środowiska. Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych budynki (zarówno mieszkaniowe jak i komercyjne) i budownictwo odpowiadają za 36% zużycia światowej energii. Co więcej, sektor ten przebija nawet transport.

- Już teraz widać, że firmy chcące nawiązywać długotrwałe relacje z inwestorami czy najemcami powinny wdrożyć strategię ESG. Co więcej, takie działania nie mogą już służyć tylko poprawie wizerunku firmy, czy też budowie przewagi konkurencyjnej, ale realnie wpływać na jakość życia ludzi oraz poprawiać jakość środowiska. Globalna ekonomia nigdy nie będzie zrównoważona. Jesteśmy jednak w ciągłym procesie transformacji ze szczególnym uwzględnieniem kwestii środowiskowych i ludzkich, a firmy, które się do tych zmian nie zaadaptują, w dłuższej perspektywie mogą mieć problemy z przetrwaniem – mówi Artur Winnicki, CEO Grupy Reesco.

Projektowanie budynku w duchu ekologicznym nie jest już dziś wyróżnikiem. Takie praktyki stają się standardem, a najwięksi inwestorzy przywiązują wagę m.in. do tego, czy budynek posiada eko-certyfikat. Według danych z raportu Global Sustainable Investment Alliance 35,9% ogółu zarządzanych aktywów w Europie, USA, Kanadzie, Japonii, Australii i Nowej Zelandii stanowią inwestycje zrównoważone[1]. Podobne zainteresowanie widać ze strony najemców, którzy coraz częściej poszukują powierzchni przyjaznych środowisku.

- Najemcy obiektów handlowych są coraz bardziej świadomi wpływu człowieka na naszą planetę i chcą minimalizować swój negatywny wkład, wybierając powierzchnie przyjazne środowisku. Wobec tego wynajmujący wdrażają ekologiczne rozwiązania. Dotyczy to nie tylko nowopowstałych budynków ale także tych, starzejących się, które czeka modernizacja czy przebudowa. Obiekty dostosowywane są do nowych ekologicznych wymagań m.in. poprzez odpowiedni dobór materiałów na etapie prac fit-out oraz późniejsze decyzje związane z zarządzaniem nieruchomościami dotyczące zintegrowanego systemu BMS, wyboru dostawcy energii z odnawialnych źródeł czy „prozaicznych” decyzji tj. segregacji śmieci . Takie działania pozytywnie wpływają na długoterminową wartość obiektu – przekonuje Lucyna Śliż, Head of Development, Reesco Retail.