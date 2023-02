Niespodziewany spadek sprzedaży detalicznej - pierwszy od dwóch lat

Sprzedaż detaliczna spadła w styczniu 2023 r. o 0,3% w stosunku do stycznia 2022 r. To pierwszy realny spadek rok do roku od lutego 2021 r. „Jest to wynik poniżej naszej prognozy i konsensusu zakładającego wzrost o 0,3%r/r, po wzroście o 0,2%r/r w grudniu” – informuje ING Bank Śląski.