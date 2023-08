Nieziemska wystawa w Forum Koszalin

„Misja po Układzie Słonecznym” to rozrywka dla całej rodziny, podczas której można przekonać się jaka temperatura panuje na Wenus, czym pachnie Uran i dotknąć kamieni z kosmosu. Wystawa została stworzona przez polskich popularyzatorów nauk ścisłych wraz z ekspertami, naukowcami i pasjonatami współpracującymi ze Stowarzyszeniem POLARIS - OPP.

Ekspozycja składa się z 10 planet o średnicy od 3 do 5 metrów. Przewodnicy będą szczegółowo omawiać wszystkie pneumatyczne planety. Dodatkowo, na każdej z nich będzie można doświadczyć charakterystycznych warunków atmosferycznych oraz wziąć udział w prezentacji specjalnie przygotowanych efektów. Cała wystawa to godzina niezwykłych wrażeń oraz niesamowitych emocji, a podczas jej zwiedzania co krok będzie można odkrywać tajemnice kosmosu!

W Forum Koszalin wystawa będzie prezentowana na obu poziomach, a zwiedzanie odbywa się w grupach 8-10 osobowych, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00, a w soboty od 12.00 do 20.00. W niedzielę, zachęcamy do podziwiania planet z zewnątrz i zdobywania informacji o nich poprzez zeskanowanie kodu QR.

Aby zwiedzić wystawę należy wziąć udział w krótkim quizie. Osoby, które rozwiążą go w najkrótszym czasie otrzymają pierwszeństwo zwiedzania z przewodnikiem. Jednak nic straconego, ponieważ zespół odpowiadający za obsługę całej ekspozycji, może oprowadzać, aż do pięciu grup na raz! Zatem każdy otrzyma szansę przeżycia nieziemskiej przygody. Uczestnicy przed wejściem do każdej z planet będą musieli przygotować się do kosmicznej misji, zakładając ochronne okulary czy specjalnie zaprojektowane obuwie magnetyczne.

Wstęp na ekspozycję jest otwarty dla wszystkich grup wiekowych. Zaleca się, aby zapoznać się z indywidualnymi zasadami obowiązującymi na każdej z planet. Wynika to z obecności nietypowych efektów specjalnych, które tworzą unikalną atmosferę każdego miejsca.

Wystawa „Misja po Układzie Słonecznym” to niepowtarzalna okazja zgłębienia informacji o planetach, Słońcu, Księżycu i kosmicznych zjawiskach, w sposób przystępny dla wszystkich grup wiekowych. Jestem przekonana, że na wszystkich zwiedzających zrobi ogromne wrażenie i zostanie zapamiętana na bardzo długo – mówi Urszula Lipińska dyrektor Forum Koszalin.