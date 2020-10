NIK o nieprawidłowościach w systemie TAX FREE na wschodniej granicy

Brak jednolitych metod skoordynowanego eliminowania nadużyć to według NIK główna przyczyna nieprawidłowego funkcjonowania na wschodniej granicy systemu zwrotu podatku od towarów i usług (Tax Free). Mimo, że organy Krajowej Administracji Skarbowej kontrolowały i nabywców, i sprzedawców, a także identyfikowały mechanizmy nadużyć, nie działały w pełni skutecznie. W okresie objętym kontrolą, system pozostawał w istotnym stopniu narażony na ryzyko nadużyć podatkowych (oszustw typu „karuzelowego”) i był podatny na korupcję.

Istotą zakupów Tax Free w Polsce jest możliwość uzyskania przez cudzoziemca mieszkającego poza Unią Europejską zwrotu podatku za towary kupione w naszym kraju i wywożone poza wspólnotę, co istotne - w bagażu osobistym. Warunkiem zwrotu podatku jest dokument potwierdzający taki wywóz. System jest korzystny również dla sprzedawców, którzy nabywają prawo do naliczania od sprzedaży towarów zerowej stawki podatku. Problem w tym, że Tax Free, zamiast wyłącznie do tzw. „eksportu detalicznego”, czyli okazjonalnych zakupów w celach osobistych był wykorzystywany także do zorganizowanego, rozdrobnionego, hurtowego wywozu towarów w celach handlowych przez specjalnie zaangażowanych do tego zadania cudzoziemców.

Pokazała to zwłaszcza przeprowadzona przez Izbę analiza dokumentów dotyczących 90 podróżnych, którzy w badanym okresie, w największej skali korzystali z procedury Tax Free. Przekraczając granicę, nawet kilka razy dziennie, wywieźli z Polski w bagażu osobistym towary warte w sumie ponad 173,5 mln zł (na jednego podróżnego przypadało maksymalnie niemal 6 mln zł). Co więcej, dane przynajmniej 23 osób występowały już wcześniej w analizach lub decyzjach organów KAS w kontekście nadużyć podatkowych.

W ocenie NIK, nieeliminowanie na wschodniej granicy skrajnych przypadków takiego „eksportu” w systematyczny i skoordynowany sposób sprzyjało oszustwom typu „karuzelowego” z wykorzystaniem tax free, ponieważ bazują one właśnie na rozdrobnionym przewozie towarów. Z kolei różne podejście funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej do pojęcia „bagaż osobisty’’ w istotnym stopniu zwiększało ryzyko nierównego traktowania podróżnych i zagrożenie korupcją.

Co do zasady, znaczna skala zakupów w systemie Tax Free jest korzystna z ekonomicznego punktu widzenia. Powinna bowiem wspierać rozwój działalności handlowej, zwłaszcza na terenach przygranicznych. System jest bardzo popularny, głównie wśród obywateli Ukrainy i Republiki Białorusi, ale wartość towarów wywiezionych przez nich z Polski w ramach Tax Free do wartości całego eksportu systematycznie spada. Najbardziej jest to widoczne w przypadku obywateli Ukrainy - w 2017 r. wartość ta wynosiła 21,5%, a w 2019 r. już tylko nieco ponad 15%.

W okresie kontrolowanym przez NIK największy ruch podróżnych, mierzony liczbą i wartością potwierdzonych dokumentów Tax Free (powyżej 200 tys. dokumentów i powyżej wartości 200 mln zł w 2019 r.), odbywał się: