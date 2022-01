Nike zwolni niezaszczepionych pracowników

Firma wysłała do niezaszczepionych pracowników wiadomość o zwolnieniu z pracy, które ma nastąpić w sobotę 15 stycznia 2022 r. Dotyczy to osób, które nie dostarczyły zaświadczenia potwierdzającego przeciwskazania medyczne lub religijne zwalniające z przyjęcia szczepionki. Decyzja o zwolnieniach jest efektem polityki firmy, która w październiku 2021 r. poinformowała pracowników o powrocie do biur w styczniu 2022 r., co miało wiązać się z koniecznością poddania się szczepieniu. Powrót opóźni się do lutego 2022 r., z uwagi na zwiększenie zachorowalności wariantem omikron.

Więcej na bankier.pl