Niskie ceny szparagów w Niemczech. W Warszawie cena za pęczek od 8 do 15 zł

W tym sezonie notuje się dużo niższą sprzedaż, potwierdza Claudio Glaesser z Towarzystwa Informacji Rolniczej (AMI) w Bonn. Jak tłumaczy, szparagi to warzywa z których można zrezygnować w obliczu wzrastających cen. – Wiele ludzi patrzy przecież, na co wydaje pieniądze, ile zostało w portfelu po zatankowaniu i ile trzeba odłożyć, żeby zapłacić nadchodzące rachunki – mówi.

Jakie ceny szparagów w Polsce?

W zeszłym tygodniu na warszawskich targowiskach ceny szparagów wahały się od 8 do 15 zł za pęczek w zależności od lokalizacji.

Przypomnijmy, na starcie sezonu czyli w pierwszym tygodniu maja cena kilograma krajowych szparagów na giełdzie w Broniszach wahała się od 26 do 30 złotych. W połowie miesiąca cena to ok. 10-18 zł/kg.

W ubiegłym roku pierwsze szparagi kosztowały 30-40 zł za kilogram.

Ceny szparagów 2022