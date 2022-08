Nitek, Action: Sklepy dyskontowe są alteranatywą dla klientów, gdy ceny rosną

Co oznacza uruchomienie 200. sklepu? Jak skala zwiększa Państwa możliwości i patrzenie na biznes?

Action jest dziś najszybciej rozwijającą się siecią dyskontów niespożywczych w Europie. Ostatnio otworzyliśmy 200. sklep na terenie Polski – w Kielcach. To dla nas wielki sukces i przekroczenie kolejnego kamienia milowego w rozwoju. Naszym celem na 2022 rok jest utrzymanie podobnego tempa ekspansji, jak w ubiegłym roku. Z całą pewnością mogę stwierdzić, że jesteśmy na dobrej drodze. Równocześnie z rozwojem sieci sklepów, naszym celem jest zapewnienie klientom doskonałych doświadczeń zakupowych. Oznacza to, że musimy rozwijać łańcuch dostaw w Polsce, aby zapewnić wszystkim sklepom regularne zaopatrywanie we właściwe produkty, a także zatrudniać zmotywowanych i wykwalifikowanych pracowników, zarówno do sklepów, jak i do naszych centrów logistycznych oraz biura krajowego.

Jak znajdujecie Państwo zmotywowanych pracowników w czasach rynku pracownika?

Stopa bezrobocia jest obecnie w Polsce bardzo niska. Jednak dzięki dobrej atmosferze pracy i unikalnej kulturze z wysokim szacunkiem do pracowników, nie mamy trudności z zatrudnianiem nowych współpracowników. Pracownicy są podstawą działalności Action i to od nich zależy nasz sukces. Ich zaangażowanie jest kluczowe dla naszego rozwoju i uważamy, że możemy mieć zmotywowany zespół tylko wtedy, gdy firma jest zaangażowana w zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy i stworzenie możliwości rozwoju w naszej firmie.

Przedstawię szerszą perspektywę naszych zobowiązań w zakresie zatrudnienia: Action zatrudnia 68 000 pracowników w Europie, z czego 5 786 zostało zatrudnionych w 2021 roku. Dzięki naszej organizacji sklepów, planom wzrostu i kulturze, czujemy się odpowiedzialni za stworzenie pracownikom możliwości rozwoju. W ubiegłym roku 2 178 osób awansowało wewnętrznie, a 33 759 osób zostało przeszkolonych. Z drugiej strony firma stawia na różnorodność: pracownicy są 124 różnych narodowości, a 72% z nich to kobiety.

I kw. był dla Action dobry - 27,7% wzrostu LFL. Czego spodziewacie się Państwo w kolejnych kwartałach, które może dosięgnąć recesja? Jaka będzie Państwa odpowiedź na spowolnienie?

Problemy globalne stanowią dla nas wyzwanie, ale jesteśmy dobrze przygotowani do radzenia sobie z nimi. W mojej ocenie dotychczasowe doświadczenia z funkcjonowania Action na przykład w czasie pandemii pokazały, że jesteśmy przygotowani na potencjalne kryzysy, a jednocześnie zawsze szukamy nowych, jeszcze lepszych rozwiązań.

Action ma wyjątkowy pomysł na biznes, który naprawdę podoba się polskim klientom. Przekłada się to na dobre wyniki firmy. Formuła Action opiera się na szerokim wachlarzu produktów z 14 różnych kategorii w najniższych cenach, przy czym 2/3 asortymentu stale się zmienia. Wizyta w sklepie Action jest więc zawsze niespodzianką i właśnie za to nasi klienci nas cenią. Nie zmienimy tej formuły i będziemy trzymać się tego, aby zawsze oferować dobre produkty w jak najniższej cenie. Sklepy dyskontowe są preferowane przez klientów, gdy ceny rosną, a my możemy zaobserwować zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, że Action jest cenioną przez klientów alternatywą.

A co zmieniła wojna w Ukrainie, jeśli chodzi o zachowania konsumentów?

Szybko po rozpoczęciu wojny zauważyliśmy, że klienci przychodzą do naszych sklepów po towary przeznaczone do pomocy uchodźcom – środki czystości i higieny, ładowarki, baterie itp. Mogliśmy też zauważyć, że wojna za naszą wschodnią granicą podziałała na wyobraźnię Polaków – duża część przygotowała dla siebie „zestawy przetrwania” lub „zestawy ucieczkowe”. W niektórych naszych sklepach możemy też liczyć na większą liczbę ukraińskich klientów. Sądzimy, że przyciągają ich nasze niskie ceny.

Warto przypomnieć, że Action zaangażował się w pomoc dla Ukrainy. Wraz z mieszkańcami Bierunia wysłaliśmy do miasta partnerskiego – Ostroga transport z najpotrzebniejszymi produktami. Ponadto przekazaliśmy 1 mln euro na rzecz UNICEF-u, aby pomóc dzieciom poszkodowanym przez konflikt w Ukrainie i krajach sąsiednich. Zatrudniamy też kilku pracowników z Ukrainy lub mających z nią powiązania. Jesteśmy z nimi w stałym kontakcie, aby zapewnić im wsparcie oraz niezbędną pomoc. Zbieraliśmy również środki od naszych pracowników, aby przekazać je na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej.

Mam taką refleksję, że konflikt teraz trochę spowszedniał, przeszliśmy z nim do porządku dziennego i wróciliśmy do naszych nawyków zakupowych. Jedyną trwałą zmianą jest wzrost inflacji, który między innymi wynika z sytuacji geopolitycznej. Jednak zarówno ciągłość dostaw produktów, jak i dbałość o jak najniższe ceny w sklepach Action nie są zagrożone.

Konflikt za wschodnią granicą oznacza wyższe ceny energii i logistyki do sklepów.

Uważnie monitorujemy sytuację i podobnie, jak w przypadku spowolnienia gospodarczego, jesteśmy przygotowani na wzrosty cen i zwiększenie kosztów. Oczywiście staramy się, aby nie miało to wpływu na ceny naszych produktów, ale nie zawsze jest to możliwe. Podstawową zasadą naszej formuły i strategii jest to, że mamy najniższą cenę na rynku. W 2021 roku poprawiliśmy względną pozycję cenową w stosunku do konkurencji i spodziewamy się utrzymać ją w przyszłości. Tak długo, jak utrzymamy naszą najniższą relatywną pozycję cenową, oczekujemy, że będzie to możliwe.

Mówiąc o logistyce trzeba powiedzieć, że niedawno uruchomiliście Państwo centrum logistyczne w Bieruniu. Jak to wpłynęło na Państwa biznes?

Centrum logistyczne w Bieruniu obecnie obsługuje 127 sklepów, a do końca roku obsłuży nawet 152 sklepy. Placówka zatrudnia obecnie 97 pracowników etatowych i 68 pracowników tymczasowych. Naszym celem w dłuższej perspektywie jest 200 pracowników, dlatego jesteśmy aktywni pod względem rekrutacji. Widzimy, że ma to pozytywny wpływ na lokalną gospodarkę.

Dwa centra logistyczne, które obecnie posiadamy (w Osłej i Bieruniu) zaspokajają nasze potrzeby w zakresie łańcucha dostaw, jednak dalszy rozwój sieci sklepów będzie wymagał otwarcia kolejnego centrum dystrybucyjnego w 2023 roku.

Jakie oprócz tego są Państwa plany na 2023 rok i kolejne?

Widzimy, że Polacy są bardzo entuzjastycznie nastawieni do zakupów w Action i bardzo podoba im się nasz koncept stale rotujących produktów w atrakcyjnych cenach. Naszym celem jest otwarcie jak największej liczby sklepów, aby móc zaprezentować Action jak najszerszemu gronu klientów w Polsce, nadal zapewniając im doskonałe doświadczenie zakupowe.

A jak wpływają na Państwa biznes nowe regulacje środowiskowe czy opakowaniowe?

Jako najszybciej rozwijający się europejski dyskont nieżywnościowy poważnie traktujemy wszystkie aspekty naszej działalności, a także związany z nią wpływ na środowisko i społeczność. Dokładamy wszelkich starań, aby stale ulepszać nasze produkty i łańcuch dostaw oraz redukować ślad węglowy. Zrównoważone zaopatrzenie i produkcja są niezbędne dla naszego przyszłego i odpowiedzialnego rozwoju. Mamy też ambicje, aby podejmować działania przeciwko zmianom klimatu, dążąc do ograniczenia emisji z własnej działalności o 50 proc. do 2030 roku.

Jesteśmy przekonani, że Action powinien stać się firmą neutralną środowiskowo, co chcemy osiągnąć poprzez ograniczanie wytwarzania odpadów i emisji dwutlenku węgla do zera.

Produkcja i utylizacja materiałów opakowaniowych stanowią ogromne wyzwanie dla środowiska. W styczniu 2021 roku uruchomiliśmy naszą politykę opakowaniową, która dotyczy zarówno opakowań produktowych, jak i tranzytowych. Jej celem jest ograniczenie negatywnego wpływu społecznego i środowiskowego opakowań w naszym łańcuchu dostaw poprzez zmniejszenie ilości odpadów i ustanowienie ich całkowitej cyrkularności. Nasze kluczowe cele to:

• 25% mniej opakowań do 2025 roku (w porównaniu z poziomem bazowym z 2019 roku),

• 100% opakowań marek własnych nadających się do recyklingu do 2022 roku,

• 100% wszystkich opakowań nadających się do recyklingu do 2025 roku.

Ponieważ nasze produkty pochodzą z całego świata, wytwarzanie i stosowanie różnych opakowań silnie wpływa na procesy produkcyjne. Wraz z naszą polityką opracowaliśmy przewodnik po najlepszych praktykach dotyczących opakowań dla dostawców. Przyjazne dla środowiska opakowanie stało się integralną częścią naszych negocjacji przy zakupie produktów. W 2021 roku poczyniliśmy ogromne postępy w realizacji tych celów.