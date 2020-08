Nivea ze stacjami do napełniania opakowań kosmetykami. Póki co w Niemczech

Niemiecki oddział Beiersdorf, do którego należy Nivea, we współpracy z siecią drogerii DM uruchomił stacje napełniania opakowań płynnymi kosmetykami - podały wirtualnemedia.pl

Klienci drogerii DM w Niemczech mogą wlać do własnych butelek żel pod prysznic, szampon i mydło w płynie. Rozwiązanie ma przyczynić się do ograniczenia ilości produkowanego plastiku. Do jednego pojemnika można wlać kosmetyk trzy razy, po czym otrzyma za darmo nowy. Projekt jest na razie w fazie pilotażu. Obejmuje trzy placówki DM oraz wybrane salony Nivea (dwa w Hamburgu, jeden w Berlinie i sześć w ośrodkach wypoczynkowych sieci Aja Resorts).