Niższy VAT na paliwa. Jakich cen możemy spodziewać się na stacjach?

- Będziemy tę obniżkę szybko implementować. W Polsce paliwo będzie jeszcze tańsze - mówił styczniu na antenie Polskiego Radia prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Według Daniela Obajtka cena paliw w 80 proc. zależy od posunięć strony rządowej, a w 20 proc. od Orlenu. Zapewnił, że paliwowej spółce nie zależy na wysokich cenach.

W połowie stycznia prezes PKN Orlen obiecywał, że cena benzyny po obniżce VAT może spaść nawet do 5,20 zł za litr Pb95.

Rośnie cena ropy naftowej, czy będzie to widać na stacjach?

Rośnie jednak cena ropa naftowej. Tylko w styczniu ceny paliw gotowych na giełdach międzynarodowych wzrosły o ponad 100 USD za tonę, co powinno przełożyć się na wzrost ceny detalicznej o prawie 40 gr/l.

- Wysokie ceny ropy naftowej są skutkiem niestabilności na świecie. Istnieją obawy wśród inwestorów, że podaż surowca już wkrótce będzie mocno ograniczona. Dziś baryłka ropy kosztuje już ok. 90 USD, a niedługo może przekroczyć nawet 100 USD. Drugim ważnym czynnikiem wpływającym na detaliczne ceny paliw są kursy złotego w stosunku do dolara amerykańskiego i euro. W tej chwili cena złotego jest na dość stabilnym poziomie, jednak spadki cen polskiej waluty mogą również skutkować wzrostami ostatecznych cen paliw. Od 1 lutego zostanie obniżony VAT na paliwa silnikowe. Stawka zostanie obniżona z 23 do 8%. Detaliczne ceny paliw na stacjach powinny zatem spaść do poziomu ok. 5,30 zł/l. Biorąc pod jednak uwagę nieustanne wzrosty cen ropy naftowej, efekt niższych cen może okazać się krótkotrwały - komentuje Zbigniew Łapiński, dyrektor ds. zaopatrzenia logistyki i klientów kluczowych, członek zarządu Anwim S.A.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2022 r., zmianie uległy także stawki akcyzy na paliwa. Obniżone stawki akcyzy na benzyny, oleje napędowe i biokomponenty oraz na skroplone gazy do napędu silników będą obowiązywać do 31 maja 2022 r.