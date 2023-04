Nowa butelka Nałęczowianka w 100 proc. z plastiku z recyklingu

Zrównoważony rozwój jest priorytetem w działaniach Nałęczowianki, która zobowiązała się, że do 2025 roku udział tworzywa z recyklingu we wszystkich jej butelkach PET sięgnie 50%, a do 2030 roku będzie odzyskiwać tyle butelek, ile wprowadza na rynek. Naturalnym następstwem tej strategii jest najnowsze opakowanie w portfolio marki – butelka 1 L wykonana w 100% z rPETu. Premiera produktu zbiegła się w czasie ze Światowym Dniem Wody. Święto to ma na celu szerzenie świadomości na temat prawidłowej gospodarki wodnej oraz ekologicznej. Obie te kwestie są ważną częścią zrównoważonej misji Nałęczowianki pod hasłem „Jak nie NAŁ to kiedy?”.

Także pojemność nowej butelki została wybrana nie bez przyczyny – format 1 L dynamicznie zdobywa popularność, dzięki czemu ma szansę pogłębiać wiedzę konsumentów na temat recyklingu oraz realnie utrwalać ich nawyki.

Nałęczowianka wspólnie dla Ziemi

Istotność odpowiedniej segregacji butelek jest podkreślana we wszystkich działaniach marki, np. w ramach kampanii „Uwierz w recykling”. Nałęczowianka, jako pierwsza marka wody w Polsce, wprowadziła dla wszystkich swoich formatów niegazowanych butelki wykonane w 50% z przetworzonego plastiku. Swoją misję realizuje także poprzez edukację najmłodszych – przedszkolaki z Nałęczowa zostały zaangażowane w sadzenie drzew, warsztaty z sortowania odpadów oraz recyklingu, a na wszystkich sponsorowanych przez markę eventach pojawiają się kosze ułatwiające prawidłowe pozbycie się butelek. Budowanie nawyków związanych z recyklingiem może mieć pozytywny wpływ na nasze najbliższe otoczenie, a w rezultacie na całą planetę.