Nowa dyrektor w Henkel Polska

Aleksandra Gawlas-Wilińska będzie odpowiedzialna za tworzenie i realizację strategii marketingowej i trade marketingowej oraz za dział digital marketingu. Do jej obowiązków będzie również należeć planowanie i realizacja budżetu marketingowego, a także poszukiwanie nowych kierunków rozwoju biznesu.

Kim jest nowa dyrektor marketingu Henkel Polska

Aleksandra Gawlas-Wilińska związana jest z firmą Henkel od 2012 roku, w swoim doświadczeniu zawodowym łączy pracę w marketingu, digital marketingu, E-commerce oraz stacjonarnej sprzedaży.

Karierę w Henklu rozpoczynała od stanowiska Brand Managera w dziale Laundry & Home Care (środki do prania i czystości) w polskich strukturach firmy. Następnie w latach 2014-2016 pracowała w globalnej centrali firmy Henkel w Düsseldorfie, w dziale Marketingu Międzynarodowego. Jako International Marketing Manager odpowiadała za globalny rozwój kategorii płynów do płukania, zarządzała także planem innowacji produktowych na wybranych rynkach krajowych, między innymi w USA, Meksyku, Europie, Dubaju, Iranie i Korei. Po powrocie do Polski przez kolejne dwa lata zdobywała doświadczenie w dziale sprzedaży, współpracując z kluczowymi klientami. Od 2019 roku pełniła funkcję dyrektora marketingu Laundry & Home Care, a w 2021 roku stanęła na czele nowo utworzonego w polskim oddziale Henkla działu – Digital & E-commerce w sektorze biznesowym Laundry & Home Care. Pracując na tym stanowisku wspierała budowanie obecności henklowskich marek w obszarze online poprzez precyzyjnie celowane inwestycje w zróżnicowane działania digitalowe.

Zmiany w firmie Henkel

Aleksandra Gawlas – Wilińska z początkiem września br. przejmie pełną odpowiedzialność za całe portfolio marek kosmetycznych i detergentów w dziale Henkel Consumer Brands, który powstał z początkiem 2023 roku. Nowy sektor biznesowy HCB utworzony został z połączenia działów Beauty Care oraz Laundry & Home Care. Operacja ta ma na celu poprawę efektywności oraz zwiększenie możliwości dostosowania działań organizacji w wysoce zmiennym otoczeniu biznesowym.

Nowa dyrektor marketingu jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, ukończyła studia magisterskie na kierunkach Zarządzanie i Marketing oraz Finanse i Bankowość, a także studia podyplomowe z Digital Marketingu. Jest również absolwentką międzynarodowego programu magisterskiego CEMS Master’s in International Management. Od 2012 r wykłada w Szkole Głównej Handlowej na studiach podyplomowych. W 2021 r. została członkinią Rady Programowej XXII Kongresu Badaczy Rynku i Opinii, a w 2022 członkinią jury nagród Effie. Współtworzy także powstającą właśnie na rynku Polską Organizację Reklamodawców.