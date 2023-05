Nowa edycja kampanii mleczek Łaciatych

Na stronie https://grajwlaciate.pl/ dostępna jest już nowa wersja zręcznościowej gry edukacyjnej, w której zwierzęta z opakowań mleczek zbierają śmieci porzucone przez ludzi. Każde 50 tys. zdobytych punktów to nagroda dla wychowanków placówek opiekuńczych.

– Dzięki grze on-line nie tylko edukujemy najmłodszych na temat konsekwencji śmiecenia, ale także uwrażliwiamy ich na los drugiego człowieka, w tym wypadku rówieśników przebywających w domach dziecka. To dwuwymiarowe działanie udało nam się zawrzeć w niezwykle atrakcyjnej dla maluchów formie, w której trzeba wykazać się szybkością i refleksem – mówi Dorota Grabowska, kierownik działu marketingu SM Mlekpol.

Na graczy, poza radością z zabawy i pomagania, czeka także minikonkurs ze 130 nagrodami. Jego zasady są bardzo proste. Po skończonej grze wystarczy odpowiedzieć na pytanie „Jaki nowy smak mleczka Łaciate byś stworzył i jaka postać by na nim widniała?”. Do zgarnięcia są doładowania w kwocie 20 zł do wykorzystania na gry i aplikacje.Kampania promowana będzie przez influencerów na TikToku.

Loteria Back to school

W drugim etapie kampanii, jesienią, klienci będą mogli wziąć udział w loterii. Wystarczy, że kupią 3 mleczka smakowe Łaciate, zachowają paragon, a na stronie zarejestrują go wraz z kodem z opakowania. Codziennie do wygrania będzie konsola Steam Deck oraz doładowanie portfela Steam w kwocie 70 zł.