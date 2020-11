Nowa funkcjonalność na Ceneo.pl. Sklepy będą licytować pozycję

Eksperci z Sembot powołali do życia Centeo. Pod tą nazwą kryje się aplikacja automatyzująca proces sprzedaży na Ceneo.pl oraz agencja świadcząca usługi z zakresu optymalizacji widoczności na Ceneo.pl.

To początek oficjalnej współpracy pomiędzy twórcami rozwiązania i porównywarką cenową, w której sprzedawcy zobaczą niebawem specjalny przycisk przekierowujący na stronę Centeo.

Według danych opublikowanych przez firmę Bisnode, tylko w pierwszym półroczu 2020 roku zarejestrowano w Polsce aż 5,5 tys. sklepów internetowych. Wszystkich takich sklepów mamy nad Wisłą obecnie około 40 tys. Jeszcze przed wybuchem pandemii Polska miała jeden z najdynamiczniej rozwijających się rynków e-commerce w Europie.

- Świętym Graalem wszystkich sprzedających poprzez Ceneo.pl jest ulokowanie swojego produktu jak najwyżej na karcie produktu lub karcie kategorii. Jak łatwo się domyślić, im wyższa pozycja produktu na liście, tym większa jest jego sprzedaż - mówi Bartosz Ferenc, współzałożyciel Centeo.

- Pierwsze 3 wyniki znajdujące się w strefie polecanych ofert na karcie produktu pochłaniają nawet do 70 proc. wszystkich przejść do sklepu. A pierwsza strona kategorii zbiera do 80 proc. odwiedzin w sklepach. Jest się więc o co bić - dodaje Ferenc.

Dotychczas Ceneo.pl nie posiadało jednego, ogólnodostępnego narzędzia, które pozwalałoby kontrolować pozycję produktów w porównywarce. Aby zapewnić swoim ofertom obecność na wysokich pozycjach, właściciel danego sklepu mógł skorzystać z dwóch rozwiązań.

Pierwsze z nich wymagało wykupienia dostępu do API serwisu na poziomie umożliwiającym ocenę konkurencyjności oferty oraz stworzenia własnego programu, który pozwoliłby na jej automatyczne pozycjonowanie w oparciu o dane. Drugie rozwiązanie polegało na systematycznym sprawdzaniu pozycji przedmiotów na kartach produktów czy kategorii. Teraz jest trzecia możliwość.

- Stworzyliśmy oprogramowanie do licytacji pozycji na kartach produktu - tłumaczy Bartosz Ferenc.

Z Centeo mogą korzystać nie tylko pojedyncze sklepy internetowe, lecz również podmioty, które obsługują wiele różnych sklepów, takie jak np. agencje marketingowe.