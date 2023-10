Nowa kampania Blika - Strofki

BLIK niedawno wystartował z serialem marki ukazuje perypetie rodziny Bliskich, którzy w podróży stają przed wyzwaniami, a BLIK jest ich towarzyszem. Projekt powstał we współpracy z agencjami LiquidThread oraz HoH. Partnerem technologicznym serialu jest marka OPPO.

"Bitwy Bliskich" to pierwszy wertykalny serial BLIKA. Opowiada on o niezwykłej podróży rodziny Bliskich, którzy udają się na rekonstrukcję bitwy pod Kozimitrowem. To jednak nie zaplanowane na polu walki starcie, a osobiste wyzwania i konflikty rodziny stają się głównym motywem serialu. Mierząc się z problemami zarówno materialnymi, jak i duchowymi, tytułowa rodzina znajduje wsparcie w BLIKU, który towarzyszy im, czyniąc życie prostszym, bezpieczniejszym i bardziej komfortowym.

Serial w reżyserii Martina Stankiewicza składa się z 12 odcinków. Premiera pierwszego epizodu przypadła na 28 sierpnia 2023 roku. – Nasz najnowszy projekt to opowieść, która przenosi widzów w niezwykłą podróż zarówno nowych odkryć, jak i emocji. W produkcji główne role odgrywają twórcy internetowi, dzięki czemu trafia ona do różnorodnej grupy widzów. Wierzymy, że to właśnie zaangażowani rodzice, przebojowe babcie, odważne kobiety podążające za marzeniami oraz młodzi dorośli stawiający czoła życiowym wyzwaniom, tworzą historie najbliższe naszym sercom. Mamy nadzieję, że widzowie odnajdą w bohaterach odrobinę siebie i angażując się emocjonalnie w ich historię, będą z zainteresowaniem śledzić losy rodziny Bliskich – mówi Wioletta Kokosza, Senior Digital Manager w BLIKU.

Technologie mobilne w służbie bohaterów

Partnerem technologicznym serialu jest marka OPPO, która dostarczyła bohaterom produkcji najnowsze smartfony z serii OPPO Reno 10 5G. Na Serię składają się modele OPPO Reno10 5G i OPPO Reno 10 Pro 5G, uznany za „najlepszy konsumencki smartfon 2023-2024” przez organizację EISA (Expert Imaging and Sound Association). Te zaawansowane urządzenia nie tylko dopełniają scenariusza, ale także podkreślają ideę łatwości obsługi oraz bezpieczeństwo transakcji mobilnych, co odzwierciedla codzienne doświadczenia współczesnych użytkowników.

Serial powstał we współpracy z agencją digital-contentową LiquidThread, z którą BLIK współpracuje w obszarze influencer marketingu oraz przy okazji innych niestandardowych projektów. Agencja ta odpowiada za pomysł kreatywny i realizację serialu, natomiast produkcją zajęła się agencja HoH. Promocję serialu wspiera kampania, za której planowanie i zakup mediów odpowiedzialna jest agencja mediowa Spark Foundry. Za działania Paid Social odpowiada agencja marketingu efektywnościowego Performics.