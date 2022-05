Nowa kampania Lecha Free. Towarzyszą jej Rafał Jonkisz i Krzysztof Gonciarz

Lechowi Free od lat towarzyszy hasło „Lechendy mogą wszystko”. W tym roku marka postanowiła przeprowadzić Lech Free Challenge, w którym chce udowodnić, że to nadal prawda. W ramach Lech Free Challenge Lechendami są ambasadorzy, którym marka właśnie rzuca wyzwania zachęcające do różnorodnych aktywności.

Kampania realizowana jest z jednym z polskich youtuberów Krzysztofem Gonciarzem i potrwa do września. Pierwszym uczestnikiem Lech Free Challenge jest Rafał Jonkisz, akrobata i miłośnik sportów ekstremalnych. W kolejnych trzech odsłonach pojawią się osoby należące do ekipy Lecha Free, znane z aktywnego trybu życia. Będą to sportowcy, osoby ze świata mody i topowi polscy e-sportowcy.

Jak działa Lech Free Challenge?

Każde wyzwanie składa się z 2 etapów. W pierwszym etapie Krzysztof Gonciarz w swoich kanałach social-mediowych ogłasza uczestnika wyzwania i zamieszcza ankietę – internauci oddają głos na jedno z dwóch wyzwań, z którym zmierzy się influencer.

W przypadku wyzwania dla Rafała Jonkisza, internauci wybierali między „Piramidą na fali” a „Baletem pod wodą”. Każde wyzwanie skupia się na właściwościach i charakterze produktów z portfolio marki. Wyzwania inspirowane nowym, nawadniającym wariantem Lech Free Active odwołają się do sportu i pokazują trening w niestandardowym wydaniu.

W drugim etapie Krzysztof Gonciarz spotyka się z influencerem i informuje go o wyborze internautów, a następnie w obecności kamery towarzyszy mu w przygotowaniach oraz realizacji nietypowego zadania. Sfilmowane wyzwania są publikowane w kanałach SoMe marki Lech Free i kanale youtube Krzysztofa Gonciarza.

https://www.youtube.com/watch?v=m0_TUl_cggQ

Za pomysł kampanii, działania w digitalu, w obszarze social media i influencer marketingu odpowiada agencja Cut The Mustard, za strategię mediową odpowiada dom mediowy Zenith, za produkcję odpowiada dom produkcyjny Tofu Media.