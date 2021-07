Nowa kampania marki Łowicz

Kampania Łowicza obejmuje m.in. emisję spotu w telewizji i w radiu, fot. mat. pras.

Warzywa to hit! Dlatego łowiczowy spot „Więcej warzyw” jest wyśpiewywany do melodii przeboju Backstreet Boys – „Everybody”. Marka zachęca do wzbogacania swojej diety w warzywa i to ułatwia – w sosach spaghetti serwuje ich prawie kilogram (850 g na słoik 500 g).

Bohaterowie tej kampanii to różni ludzie, którym w życiu towarzyszą właśnie warzywa. Czy to na polu uprawnym, podczas dostarczania plonów, w sklepie, czy przy obiedzie – zachęcają, by jeść WIĘCEJ WARZYW!

Kampania obejmuje emisję spotu w telewizji i w radiu, działania digitalowe, w tym w social mediach, a także komunikację na ekranach bankomatów.