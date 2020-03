Nowa kampania marki Lubelska

Fot. materiały prasowe

Lubelska rozpoczęła nową kampanię, pod hasłem – „Żyj kolorowo”. Kampania prezentuje świat marki jako krainę wiecznej imprezy, obfitości i eksplozji smaków oraz kolorów, stworzoną z myślą o wszystkich „młodych duchem”. Nowa komunikacja nawiązuje nie tylko do szerokiego portfolio smaków marki, lecz także do jej zakręconego, wakacyjnego charakteru.

Hasło kampanii to również bezpośrednie odniesienie do szerokiego portfolio smaków Lubelskiej - cytryna, gruszka, porzeczka, grejpfrut, wiśnia czy żurawina – do wyboru do koloru! Bogactwo wariantów sprawia, że sięgając po Lubelską każdy konsument może znaleźć coś w sam raz dla siebie: smaki kwaśne, słodkie, orzeźwiające, leśne a także te bardziej tropikalne. Wszystko to dostępne w lekkiej formule. Do tego wyważona zawartość alkoholu 30% sprawia, że to doskonała propozycja na sezon wiosenno-letni.

- Kategoria alkoholi kolorowych rośnie na poziomie 7,2%. Na jej tle, Lubelska odnotowuje wyjątkowo dynamiczny wzrost 14,8%. To bardzo obiecujące wyniki. Mamy jednak świadomość, że jako lider nie możemy zwolnić tempa. Już niedługo znowu zaskoczymy konsumentów nowością w portfolio Lubelskiej. Wierzymy, że znajdzie ona wielu wiernych fanów – zapowiada Marta Uss, Senior Brand Manager marki Lubelska w Stock Polska.

Nową koncepcję kreatywną stworzyła agencja Schulz Brand Friendly, a za działania PR odpowiada Publicis Consultants. W ramach kampanii zostały zaplanowane działania w digitalu (na Facebooku, Messengerze), konkursy konsumenckie, eventy, działania PR i współpraca z influencerami.