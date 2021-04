Nowa kampania marki Nivea

NIVEA startuje z nową kampanią „Care for Human Touch. Dbajmy o dotyk - bądźmy bliżej siebie” i ogłasza nową misję marki.

W ramach kampanii przygotowano krótkometrażowy film przedstawiający prawdziwą historię przedwcześnie urodzonych bliźniaczek Lilly i Madelaine. Życie jednej z nich, zagrożone po urodzeniu, zostało uratowane w inkubatorze, poprzez siostrzany dotyk. NIVEA pragnie szerzyć świadomość prozdrowotnych korzyści płynących z międzyludzkiego dotyku, dlatego podejmuje globalne zobowiązanie i przeznaczy 20 milionów euro na pomoc osobom najbardziej zagrożonym samotnością. Działania pomocowe skieruje do trzech grup: wcześniaków, osób niedowidzących oraz osób starszych z demencją.

Kampania w Polsce startuje 12 kwietnia i jej pierwsza odsłona potrwa do 6 czerwca. Obejmie digital, przy wsparciu prasy i działań public relations. Za adaptację odpowiada agencja OneTouch, o zakup mediów zadbał dom mediowy OMD, działania PR realizuje agencja Partner of Promotion. Autorem zdjęć do kampanii „Care for Human Touch. Dbajmy o dotyk-bądźmy bliżej siebie” jest fotograf Steve McCurry.