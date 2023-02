Nowa kampania marki Ptasie Mleczko®

Tegoroczna kampania marki Ptasie Mleczko® „Wspólne chwile dwa pięterka wyżej”, to opowieść o emocjach i relacjach międzyludzkich. W nowej komunikacji marka przedstawia, że wystarczy otworzyć Ptasie Mleczko®, żeby dobre chwile z bliskimi stały się jeszcze lepsze. Ptasie Mleczko® wzbogaca wspólne momenty i dodaje do nich odrobinę magii. Komunikacja utrzymana jest w radosnym, pogodnym i zarazem optymistycznym nastroju. Wyróżniającym elementem spotu jest muzyka. Utwór „Cheek to Cheek”, obecnie już kojarzony przez konsumentów z marką Ptasie Mleczko®, został użyty po raz pierwszy w reklamie marki już 10 lat temu. Aktualnie został on unowocześniony, nadając komunikacji jeszcze większej lekkości. W rytym piosenki tańczy utalentowana polska baletnica - Hanna Jankowska-Sech, którą podziwiać można na największych scenach w Polsce. W spocie nawiązuje ona swoim tańcem do wyjątkowej delikatności i lekkości pianek.