Nowa kampania marki Wyborowa we współpracy z PROSTO

Marka Wyborowa przedstawia kolekcję stworzoną w kooperacji z PROSTO, fot. mat. pras.

Marka Wyborowa powraca z kolejną odsłoną kampanii Włącz Tryb Spotkań i przedstawia kolekcję stworzoną w kooperacji z PROSTO.

W nowej odsłonie kampanii Włącz Tryb Spotkań marka Wyborowa wraz ze swoim ambasadorem Wojtkiem Sokołem przywołuje klimat lat 90.

Główną osią kampanii jest współpraca z marką Prosto. Czerpiąc garściami inspiracje z lat 90., dawnego designu butelek Wyborowej z jej charakterystycznymi granatowymi paskami i vintage reklam wódki Wyborowej marka Prosto zaprojektowała kolekcję ubrań. Z myślą o zgranej ekipie znajomych Prosto stworzyło koszulki, nerki, bluzy oraz dresy. Kolekcja Prosto x Wyborowa łączy to, co najlepsze w historii obu marek i zachęca do wyrażania siebie poprzez styl, inspirując odbiorców do spotkań i tworzenia kolektywnych, pozytywnych doświadczeń.

W kooperacji brandów powstały również kolekcjonerskie butelki. W sklepach pojawią się 4 limitowane warianty kolorystyczne nawiązujące do ubrań zaprojektowane przez Prosto.

Dla jak najwierniejszego oddania ducha epoki i klimatu vintage w materiałach wizualnych kampanii wykorzystano zdjęcia robione m.in. aparatami z lat 90.

Marka Wyborowa zaplanowała wsparcie w social mediach, aktywację konsumencką, współpracę z influencerami oraz działania PR. Za koncepcję i egzekucję kampanii odpowiada VMLY&R Polska. Obsługą PR kampanii zajmuje się Agencja CAPE MORRIS.