Nowa kampania Nałęczowianki

fot. mat. pras.

Nałęczowianka, marka naturalnej wody mineralnej, rusza z nową kampanią promującą swój skład mineralny. Kampania, która kontynuuje pozycjonowanie oparte na wewnętrznym pragnieniu, wprowadzone przez markę w ubiegłym roku, rusza w październiku i obejmuje działania w głównych stacjach TV, Internecie oraz prasie.

"Pragnienie to moc. Sprawia, że wytrwale dążymy do celu. Tak, jak Nałęczowianka” – tymi słowami zaczyna się spot promujący nową kampanię marki, a zrealizowany w okolicach jej źródła w Nałęczowie. To właśnie tam woda nasyca się kompozycją siedmiu składników mineralnych które stały się motywem przewodnim obecnych działań komunikacyjnych. Skład mineralny Nałęczowianki sprawia, że można ją pić codziennie – podkreśla producent.

Spot w kreatywny sposób pokazuje drogę Nałęczowianki, która podróżuje przez pokłady skał i nabiera swoich właściwości poprzez nasycanie się składnikami mineralnymi, by móc je następnie przekazać konsumentom, którzy również pragną się rozwijać każdego dnia. Spot można zobaczyć w telewizji, w popularnych serwisach streamingowych (Ipla, TVN Player), w serwisie YouTube oraz na zasięgowych portalach ogólnoinformacyjnych (WP, Interia, Onet). Wyreżyserował go Antek Nykowski, za produkcję odpowiadała Papaya Films, natomiast postprodukcją zajął się Chimney Pot. Marką opiekuje się kompleksowo agencja Przestrzeń.

Przeczytaj także: Startuje kampania Snickers Crisp

Kampania obejmuje również komunikację w mediach społecznościowych, w tym na kanałach własnych marki, a także działania w prasie. Dodatkowo towarzyszy jej loteria z nagrodami przyjaznymi środowisku do zdobycia.