Nowa kolekcja czapek w Biedronce wspomoże Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

Co łączy czapkę, pomaganie i Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy? Biedronka – informuje dyskont. Od 02.01 we wszystkich sklepach sieci w całej Polsce dostępne są specjalne, zimowe czapki z emblematem Biedronki i czerwonym serduszkiem WOŚP w cenie 14,99 zł. To czapki, które pomagają – całkowity przychód z ich sprzedaży zostanie przekazany na wsparcie 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którego Biedronka jest po raz kolejny sponsorem głównym.