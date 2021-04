Nowa marka Kompanii Piwowarskiej z akcją reklamową

HARDMADE to piwo dla nowej generacji młodych dorosłych, fot. mat. pras.

HARDMADE - nowa marka Kompanii Piwowarskiej, startuje ze spotem i komunikacją promującymi wolność wyboru z przewrotnym przekazem: Możesz, ale nie musisz.

- Odbiorcy HARDMADE są wyjątkowo różni, każdy z nas ma swoje historie, zajawki, wyznajemy inne wartości. Jesteśmy pokoleniem przebodźcowanych indywidualistów, którzy pragną być akceptowani przez grupę. To wyzwanie skłoniło nas do odwrócenia tradycyjnego myślenia - zaczęliśmy rozkminiać czego nie chcemy. A nie chcemy odczuwać presji, szczególnie w swoim wolnym czasie. Dlatego HARDMADE uwalnia wolny czas przez akceptację wszystkich wyborów. Niezależnie czy chcesz zdobywać szczyty czy leniuchować na kanapie - HARDMADE nie będzie mówił Ci jak masz chillować, przecież Ty wiesz to najlepiej - mówi Filip Kniej, creative director & co-founder / CUKIER grupa kreatywna.

Komunikację dla nowego pokolenia konsumentów stworzyło nowe pokolenie kreatywnych, Spot to ich manifest - pokazują świat, w którym wolny czas pozbawiony jest jakichkolwiek oczekiwań i ograniczeń. Oprócz telewizji, kampania obejmie działania 360: digital, PR, POSM. Za koncept, przygotowanie i nadzór nad komunikacją ATL odpowiada grupa kreatywna CUKIER, spot wyreżyserował Fausto Becatti, a produkcją zajęła się Papaya Films. Za planowanie mediów i zakup mediów odpowiada dom mediowy Zenith Poland.

HARDMADE to piwo dla nowej generacji młodych dorosłych, pokolenia Y i Z, które oczekują od marek świeżości i autentyczności, pragną żyć po swojemu i czuć się akceptowanym. W sklepach znajdziesz trzy warianty HARDMADE, inspirowane światem ice tea i lemoniad - PEACH ICE TEA CRUSH czyli połączenie piwa i napoju o smaku brzoskwiniowej ice tea, RASPBERRY CRUSH - mix piwa i malinowej lemoniady oraz GRAPEFRUIT CRUSH piwo połączone z grejpfrutową lemoniadą.