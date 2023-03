Nowa marka na rynku miodów. Na razie w jedej sieci i ze wsparciem influencerów

Obecnie w sprzedaży w sieci GORĄCO POLECAM. SMAKI Z PIEKARNI dostępne są dwa rodzaje wysokogatunkowych miodów Pan Mazur – wielokwiatowy oraz lipowy. W przyszłości mogą pojawić się też inne smaki miodów z oferty.

Influecerzy wspierają markę Pan Mazur

Kucharz Piotr Ogiński oraz Iluzjonista Y, znany z „magicznych” spotkań z Robertem Lewandowskim, Jared’em Leto czy Mike’m Tysonem, od marca wspierają sprzedaż miodów Pan Mazur na swoich kanałach: instagram, facebook, youtube oraz TikTok. Influencerzy w publikowanych filmach podkreślają jakość miodów Pan Mazur, które pochodzą z Polski i są całkowicie naturalne oraz przedstawiają przepisy na dana z wykorzystaniem miodu. Dodatkowo z publikowanych materiałów dowiemy się, m.in. czy miód się psuje i ile miodu może wytworzyć jedna kolonia pszczół. W kwietniu planowany jest też live cooking ze wspierającymi Pana Mazura influencerami.

Pan Mazur, to nowa marka miodów na polskim rynku. Jej celem jest wprowadzanie do sprzedaży unikalnych miodów, ale też innych produktów bazujących na miodzie. Pierwszą siecią handlową, do której Pan Mazur wprowadza swoje produkty jest dynamicznie rozwijająca się sieć GORĄCO POLECAM. SMAKI Z PIEKARNI. W przyszłości planowane jest nawiązanie współpracy również z innymi sieciami detalicznymi.

Marka Pan Mazur jest zarządzana przez spółkę Płynne Złoto, której udziałowcem jest giełdowa grupa M FOOD, jeden z głównych graczy na rynku obrotu miodem i produktami pszczelimi w Europie.