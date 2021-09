Nowa odsłona kampanii reklamowej „Jestem w Hebe”

Sieć drogerii Hebe rusza z kolejną odsłoną kampanii reklamowej w ramach platformy kreatywnej „Jestem w Hebe“. Nowa seria spotów wideo kontynuuje znany z wcześniejszych odsłon format lekko żartobliwych rozmów matki z córką. Celem kampanii reklamowej stworzonej przez Hebe i agencję V&P jest śledzenie losów bohaterek także poza murami sklepów Hebe oraz przybliżenie widzom funkcjonalności e-sklepu i aplikacji mobilnej.

- Mamy bardzo dużo do zakomunikowania naszym obecnym i potencjalnym klientom m.in liczne promocje, a przy tym cały czas zależy nam na podkreślaniu przyjemności robienia zakupów, niezależnie od formy online czy offline – mówi Magdalena Mularuk, dyrektor marketingu Hebe. Dzięki naszej platformie udaje się to zrobić w sposób spójny, czytelny i – co najważniejsze - atrakcyjny dla naszych odbiorców, niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania.