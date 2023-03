Nowa platforma "Cho na Ż" marki Żywiec

Żywiec od lat zachęca w swojej komunikacji do cieszenia się życiem i czerpania z niego radości. Dziś, kiedy rzeczywistość nas nie rozpieszcza, na nowo odkrywamy ogromne znaczenie bliskich, jakościowych relacji. Dlatego w 2023 roku marka zaprasza do wychodzenia do ludzi i do wspólnych spotkań. Wszystko w ramach nowej platformy Cho na Ż.