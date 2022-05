Nowa platforma Vinted to w rzeczywistości nowy regulamin

16 maja Vinted przeniesie się na nową platformę. Po tej dacie będzie stopniowo zapraszać użytkowników do przeniesienia konta na nową wersję Vinted. Zanim użytkownik przeniesie konto powinien dostać zaproszenie. W rzeczywistości oznacza to, że platforma działa pod tym samym adresem, ale użytkownik musi zaakceptować nowy regulamin. Gdy to zrobi na ades pocztowy połączony z kontem użytkownika trafia e-mail, który jest zaproszeniem do "nowego" Vinted.