Nowa promocja na stacjach Shell - do zdobycia modele Ferrari

Formuła 1, legendarny 24-godzinny wyścig Le Mans, Ferrari Challenge – każda z tych dyscyplin ma szerokie grono fanów w Polsce. We wszystkich tych rywalizacjach swoją obecność mocno zaznaczają Shell i Ferrari. W przypadku Formuły 1 robią to wspólnie od 1929 roku. Teraz, dzięki prowadzonej przez Shell akcji promocyjnej Mistrzowska Kolekcja Ferrari, kibice mogą się do nich jeszcze bardziej zbliżyć.

Lista dostępnych modeli w skali 1:41, obejmuje znane wszystkim SF1000 Tuscan GP-Ferrari 1000 rywalizujące na torach F1, 488 GTE AF Corse #51 2019, Ferrari 488 Challenge EVO oraz wyprodukowane w bardzo limitowanej liczbie Ferrari FXX-K EVO. Autami można sterować zdalnie za pośrednictwem Bluetooth i specjalnej aplikacji Shell Racing Legends, dostępnej do pobrania na smartfona. Modele są dostępne od 8 listopada 2021 r. do 30 stycznia 2022 r. lub do wyczerpania zapasów.

Jak je zdobyć?

Zaplanowana na czwarty kwartał bieżącego roku oraz początek pierwszego kwartału 2022 r. akcja daje możliwość zakupu wybranego modelu w cenie 49,99 zł, po wcześniejszym zgromadzeniu 4 naklejek promocyjnych. Te z kolei można zdobyć na kilka sposobów:

· tankując minimum 50 litrów paliwa Shell V-Power (4 naklejki).

· tankując minimum 25 litrów paliwa Shell V-Power (2 naklejki),

· tankując minimum 25 litrów paliwa Shell Fuel Save (1 naklejka),

· tankując minimum 25 litrów gazu Shell AutoGas (1 naklejka),

· kupując dowolną kawę w zestawie z kanapką lub zapiekanką lub hot-dogiem (1 naklejka),

Organizatorzy przewidzieli także możliwość wymiany zgromadzonych punktów na karcie Shell ClubSmart. W tym wypadku zakup modelu będzie możliwy po „wydaniu” 3700 punktów oraz dopłaceniu 1 zł. Jest to świetna okazja do wykorzystania zebranych punktów, które mogą się przedawnić do końca bieżącego roku.