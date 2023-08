Nowa umowa Biedronki. Był Mastercard a teraz Visa

Usługa „Płać kartą i wypłacaj” pozwala na wypłatę gotówki przy okazji dokonywania zakupów. Sieć Biedronka uruchamia ją właśnie w ok. 2 tysiącach swoich placówek na terenie całego kraju.

Jak skorzystać z cash back w Biedronce?

Jak skorzystać z usługi „Płacąc kartą, możesz wypłacić gotówkę” z kartą Visa w Biedronce?

• z usługi można skorzystać w sklepie, podczas zakupów, za które

płatność realizowana jest kartą Visa,

• możliwość wypłaty gotówki jest tylko dla transakcji powyżej 1 zł,

• w kasie sklepu musi znajdować się odpowiednia ilość gotówki,

• płacąc za zakupy kartą Visa należy poinformować kasjera, o wypłacie

pieniędzy – niezależnie od kwoty zakupów,

• należy podać kasjerowi kwotę wypłaty i włożyć kartę do terminala lub ją

zbliżyć, dla bezpieczeństwa wypłata jest zawsze zabezpieczona kodem PIN-

em do karty,

• minimalna kwota wypłaty wynosi 50 zł

• możliwa wypłata wielokrotności 50 zł ale nie więcej niż 300 zł (tj. 50 zł, 100 zł, 150 zł, 200 zł, 250 zł i 300 zł)

• kwota wypłaty zostanie dodana do wartości zakupu,

• z usługi można skorzystać wielokrotnie danego dnia,

• usługa nie jest dostępna w kasach samoobsługowych,

• sklep nie pobiera opłaty za usługę, a ewentualne opłaty pobierane są przez

bank, który wydał kartę i zostały wskazane w tabeli opłat i prowizji dla danej

karty płatniczej.

Lista sklepów w których jest dostępna usługa.

Polacy lubią cash back

Przypomnijmy, z badania Fundacji Polska Bezgotówkowa wynika, że możliwością wypłaty gotówki podczas płatności kartą za zakupy w punkcie handlowym zainteresowana jest aż połowa Polaków. Ze strony konsumentów jest to najbardziej pożądana dodatkowa usługa realizowana poprzez terminal płatniczy. Najchętniej chcą z niej skorzystać osoby w wieku 18-24 lata.

Dane Narodowego Banku Polskiego mówią, że na koniec 2022 r. wypłatę gotówki przy okazji zakupów oferowało swoim klientom blisko 300 tys. placówek handlowych – sklepów i supermarketów, placówek pocztowych, stacji benzynowych, hoteli, salonów prasowych i innych punktów handlowo-usługowych. W IV kwartale 2022 r. przeprowadzono 5,5 mln wypłat sklepowych, a ich wartość wyniosła 894,9 mln zł – ponad 7% więcej w stosunku do poprzedniego kwartału.

Z usługi wypłaty gotówki podczas płatności kartą można skorzystać m.in. w sklepach sieci Carrefour, Gzella, Netto, Sokołów, Empik i w punktach Ruchu, a także na stacjach benzynowych i w placówkach Poczty Polskiej.