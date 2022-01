Nowa ustawa covidowa: Pracownicy będą na siebie donosić, aby dostać odszkodowanie?

- W tej propozycji ustawy absurd goni absurd. Tak naprawdę trudno jest w jakikolwiek sposób ocenić jej pozytywne efekty dla ochrony miejsc pracy przed koronawirusem. Mamy wrażenie, że kolejny raz pozoruje się działanie, by sprawić wrażenie, że coś się dzieje, że nad czymś się pracuje. Wniosek jest taki, że przedsiębiorcy są zostawieni sami sobie w obliczu dramatycznych skutków piątej fali pandemii COVID-19. Jesteśmy zaskoczeni tej treści projektem ustawy i mówimy już dzisiaj, że w obecnej formie zrobi on więcej szkody niż pożytku – mówi Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

- Pracodawca będzie mieć prawo do zażądania przedstawienia negatywnego testu na COVID-19. Testy będą mogły być wykonywane raz w tygodniu w firmach bezpłatnie co akurat jest dobrym rozwiązaniem

- Testowani będą również ozdrowieńcy oraz pracownicy zaszczepieni – w praktyce więc, szczepienie nie jest benefitem. Takie działanie wywoła chaos i konieczność gigantycznego zaangażowania organizacyjnego

- Pracownicy mogą odmówić wykonania testu, a pracodawca nie będzie miał prawa takiego pracownika zwolnić, zawiesić czy delegować do innych obowiązków

- Jeżeli dojdzie do zakażenia to pracownik zakażony będzie miał prawo do ubiegania się o odszkodowanie od pracownika , który nie poddał się testowi, a istnieje prawdopodobieństwo, że mógł być on źródłem zakażenia.

Odszkodowanie wyniesie 5-krotość minimalnego wynagrodzenia za pracę

- W procesy odszkodowawcze zaangażowany będzie pracodawca, do którego pracownik może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w przedmiocie świadczenia. Następnie wniosek jest weryfikowany przez pracodawcę, który sprawę kieruje do wojewody, który dokonywać będzie „dochodzenia” jak doszło do zakażenia, czy doszło do niego w zakładzie pracy i kto mógłby być źródłem zakażenia

- Kara w wysokości 6.000 zł za nieprzestrzeganie zakazów i ograniczeń związanych z epidemią Covid-19 generuje chaos informacyjny w przedmiocie interpretacji przepisów o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych

- Hanna Mojsiuk: nie ma słów na to, jak nielogiczna jest to propozycja ustawy. To prawdopodobnie największa kołomyja legislacyjna jaką widzieliśmy bo wydaje się , że wg ustawy wojewoda ma zastąpić postępowanie sądowe

Czego chcieli przedsiębiorcy?