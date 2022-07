Nowe aranżacje w ogrodzie na dachu Galerii Północnej

Ogród na dachu jest dla klientów bardzo ważnym punktem wizyty w Północnej, wciąż rozwijana jest w nim infrastruktura i pojawiają się kolejne inwestycje. W ostatnim czasie pojawiła się tam wystawa zdjęć: „Najpiękniejsze dachy świata”, która na wielkoformatowych fotografiach przedstawia niestandardowo zaaranżowane dachy z różnych miejsc na Ziemi. Zlokalizowana jest tuż przy tężni solankowej, zatem odwiedzający mają szansę cieszyć się zdrowotną mgiełką i jednocześnie przenieść się do odległego Hong Kongu, Mediolanu czy Kuala Lumpur. S

Wyjątkowym, artystycznym przedsięwzięciem jest najnowszy mural o powierzchni 235 m², co czyni go jednym z największych poziomych murali w Polsce. Jest on owocem pracy 5 artystów ze znanej w Polsce grupy WYPISZWYMALUJ, mającej na koncie setki dzieł stworzonych w różnych miejscach kraju. Malowidło powstawało tylko w 8 dni, w trakcie których twórcy użyli blisko 90 różnych barw, aby nadać muralowi niezwykłej kolorystyki przenikających się wzajemnie odcieni.

Wewnątrz muralu artyści umieścili tajemnicze źródło, z którego wypływa woda, a kontynuacją dzieła jest malowidło zlokalizowane na chodniku tuż obok niego. Przedstawia ono niezwykle realistyczny, dający wizualny efekt 3D wodospad ze skałami i roślinnością.

Dach pokryty roślinnością to nie tylko piękne miejsce, ale także ekologiczna inwestycja w przyszłość planety i dobrostan okolicy. Do jego licznych zalet należy fakt, że gromadzi on wodę deszczową i tym samym pochłania jej nadmiar w trakcie ulew, zmniejszając ryzyko przeciążenia sieci kanalizacyjnej, a w konsekwencji - powodzi. Roślinny dach wyłapuje również zanieczyszczające atmosferę pyły i przetwarza CO2 w czysty tlen, poprawiając jakość powietrza w okolicy. Obniża temperaturę budynku w gorące dni, przyczyniając się do zmniejszenia ilości energii zużywanej przez klimatyzację, a także zmniejsza poziom hałasu w otoczeniu. Przestrzeń pełna roślin daje schronienie wielu gatunkom owadów, motyli i ptaków, co przekłada się na poprawę bioróżnorodności i większą szansę na przetrwanie tych stworzeń w mieście. Dodatkowo, ogród przedłuża trwałość dachu i zwiększa ogólną wartość obiektu.

W lipcu w ogrodzie na dachu pojawiły się również dwa nowe punkty gastronomiczne. Pierwszym z nich jest Beza Krówka, drugim nowo otwartym miejscem jest Grill % Beer.