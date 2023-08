Nowe funkcje w aplikacji mobilnej Asystent Żabka

Wdrożeniem nowych funkcjonalności zajmuje się firma doradczo-technologiczna Future Mind, która współpracuje z Żabką przy różnych projektach – zarówno przy tworzeniu Asystenta, jak i aplikacji mobilnej Żappka dla klientów.

Kontynuacja transformacji cyfrowej

Przed wprowadzeniem aplikacji Asystent Żabka, wszystkie procesy w sali sprzedaży były realizowane analogowo. Po zwróceniu uwagi na potrzebę cyfryzacji procesów w sklepach, Żabka zwróciła się do Future Mind z prośba o pomoc w zrealizowaniu modułowej aplikacji opierającej się na narzędziach AI. Asystent wspiera tysiące pracowników sklepów Żabka poprzez optymalizację codziennych procesów. Od momentu uruchomienia aplikacji minęły niespełna 2 lata, a już zdążyła ona zdobyć prestiżowe nagrody branżowe w konkursach Digital Excellence Awards oraz Mobile Trends Awards.

Po pozytywnym przyjęciu Asystenta przez franczyzobiorców i pracowników sieci, Żabka w partnerstwie z Future Mind dalej rozwija ten produkt, dodając dwie nowe funkcje. Tym samym liczba dostępnych w Asystencie funkcjonalności przekroczyła już 20.

Inteligentne zarządzanie zapasami

Pierwszą z nowości, jakie ostatnio pojawiły się w aplikacji, jest inteligentne informowanie o zapotrzebowaniu na produkty odpiekane na miejscu. Na podstawie minimów audytowych wyznaczonych przez sieć oraz danych paragonowych, Asystent analizuje i wylicza, ile produktów, np. pieczywa czy hot-dogów, powinno znajdować się na półkach, tak by ich liczba odpowiadała aktualnemu zapotrzebowaniu klientów i wspominanemu minimum audytowemu sieci.

– Punktem wyjścia dla zapewnienia jak najwyższej jakości obsługi klientów sieci Żabka, było stworzenie algorytmu AI generującego indywidualne dla każdego sklepu zadania. Został on zaprojektowany w oparciu o natężenie ruchu, liczbę klientów, obrót, wielkość dostaw i niezbędne dla funkcjonowania placówki czynności. Tak powstał Asystent, którego współtworzymy z naszym partnerem, siecią Żabka. Dzięki najnowszej funkcjonalności, pracownicy sklepów otrzymują informacje o sugerowanych liczbach produktów cieszących się największą popularnością wśród klientów, które powinni wcześniej przygotować, w tym przypadku odpiec. Pozwala to zapobiec sytuacjom, kiedy przygotowują ich za mało lub za dużo. Poza oczywistymi korzyściami optymalizacyjnymi, takie rozwiązanie niesie za sobą jeszcze jeden bardzo istotny atut. Mianowicie, jest to dla Żabki kolejny znaczący krok w stronę zasady zero-waste – tłumaczy Magda Gromisz, Head of PMO, Future Mind.

Optymalizacja procesów

Kolejnym wdrożeniem, mającym na celu usprawnić codzienną pracę sklepów Żabka, było uproszczenie procesu rozmrażania produktów przygotowywanych na miejscu. Dzięki tej funkcjonalności franczyzobiorcy i pracownicy sieci korzystający z aplikacji mają pewność, że działają zgodnie z HACCP, czyli procedurą, która zapewnia bezpieczeństwo żywności. Co to dokładnie oznacza? W przypadku produktów, które docierają do sklepu w stanie zamrożonym, jest określony konkretny limit czasu, w jakim te produkty powinny być rozmrożone oraz wytyczne, ile czasu mogą znajdować się na półce po rozmrożeniu. Nowa funkcjonalność Asystenta Żabka eliminuje konieczność zapisywania dat na kartce, pamiętania o nich oraz jednocześnie spełnia wymogi Sanepidu.

– Tradycyjny rejestr rozmrażanej żywności na papierze może prowadzić do utraty kluczowych danych. Stąd wprowadzenie nowej funkcji w Asystencie Żabka, która umożliwiła pracownikom zaznaczenie w aplikacji, kiedy produkt został rozmrożony i wystawiony na półkę. Po upływie określonego czasu, gdy towar nie powinien być już sprzedawany, aplikacja wysyła powiadomienie o konieczności usunięcia go z półki sklepowej. Dzięki temu pracownik może łatwo monitorować przydatność produktów do spożycia – wyjaśnia Diana Appelt, Head of Product Development w Żabka Future. – Podobne funkcjonalności działają już w aplikacji Asystent Żabka w przypadku mleka do kawomatu czy sosów do popularnych w Żabce hot-dogów. Każdy ze sprzedawców dzięki aplikacji wie, kiedy te produkty zostały otwarte i jak długo są jeszcze przydatne do spożycia – dodaje.

Nowe funkcje są jedynie kolejnym etapem rozwoju Asystenta, bowiem Żabka wraz z ekspertami Future Mind planuje w niedalekiej przyszłości wdrożyć kolejne usprawnienia.

Future Mind spółka doradczo-technologiczna, która od 15 lat tworzy innowacyjne produkty cyfrowe. Zespół Future Mind składa się z ponad 180 specjalistów, w tym doradców biznesowych i technologicznych, analityków, programistów oraz projektantów UX i UI. Wspiera największe marki w podejmowaniu decyzji strategicznych, zarządzaniu zmianą w obszarze digital oraz rozwoju i utrzymaniu produktów cyfrowych.