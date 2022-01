Nowe gadżety WOŚP w Lidlu

Od 3 stycznia w sprzedaży pojawią się kolejne gadżety: koszulki (39,99 zł/ szt.) oraz torby płócienne (29,99 zł/szt.) W ofercie wszystkich sklepów Lidl Polska dostępne są także w sprzedaży kubki, smycze, magnesy, skarpetki, kalendarze oraz zegar ścienny. Cały zysk z ich sprzedaży zostanie przekazany na cele 30. Finału WOŚP.

Wspólne granie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy to już tradycja w Lidlu. W tym roku sieć przyłączyła się do akcji już po raz 13. – zbiórki w sklepach Lidl w całej Polsce potrwają do 30 stycznia. W tym roku działania odbywają się pod hasłem „Przejrzyj na oczy" dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

Dotychczas, dzięki zbiórkom prowadzonym w sklepach, sztab Lidl Polska przekazał WOŚP na wsparcie polskiej medycyny ponad 33 mln zł.