Nowe logo Chaty Polskiej i remodelling sklepów sieci

Rebranding jest nową interpretacją tradycyjnych wartości marki: jakości polskiej żywności tradycyjnej, jej świeżości, pochodzenia od lokalnych producentów i dostawców oraz tradycyjnej, naznaczonej bliskością formy kontaktu i obsługi klienta.

– Rynek nieustannie się rozwija, a my rozwijamy się wraz z nim. Zależy nam jednak na kontynuacji tych wartości, które są ważne dla naszych klientów, z których sieć wyrosła i na których oparła swój rozwój – mówi Robert Siemiński, Prezes Zarządu Chaty Polskiej. – Spodziewam się, że nowy branding i remodelling sklepów zapewni nam w najbliższych latach dalszy wzrost.

Rozwój asortymentu

Odświeżenie marki zostało poprzedzone analizą zmian w trybie życia polskich rodzin i młodszego pokolenia. Rebranding Chaty Polskiej opracowała jedna z najbardziej uznanych agencji - TouchIdeas. Chata Polska spodziewa się, że modernizacja przyciągnie do sklepów kolejne pokolenie konsumentów.

Wprowadzeniu odświeżonego logo firmy towarzyszyć będzie remodelling, a więc reorganizacja sal sprzedaży, bardziej efektywna ekspozycja towarów, a także szereg innowacji technologicznych umożliwiających optymalizację zużycia energii oraz zwiększenie wygody zakupów poprzez m.in. wprowadzenie kas samoobsługowych.

Elementem ewolucji będzie także rozwój asortymentu. Już teraz obok polskich, lokalnych produktów, na półkach znaleźć można oryginalne produkty z różnych regionów świata, np. makarony i przetwory prosto z Toskanii. Śledząc zmiany w trybie życia polskich rodzin i młodszego pokolenia Chata Polska wprowadza też ofertę dań gotowych własnej produkcji. Do firmy należy rodzinna manufaktura cateringowa ABC Kuchni, która codziennie dostarcza do wybranych sklepów świeże dania najwyższej jakości. Naturalne, bez sztucznych dodatków, Dania z ABC Kuchni można kupić na wynos dla całej rodziny, a pojedyncze, gotowe porcje zabrać np. do pracy, na piknik, wyjazd czy na uczelnię. Istotną częścią oferty jest świeże pieczywo z własnej Piekarni Maciejewski.