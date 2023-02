Nowe otwarcia i koncepty sklepów w Westfield Mokotów

– Nowe otwarcia jak również relokacje sklepów do większych lokali na terenie naszego centrum to dobra wiadomość dla naszych klientów. Szersza oferta, jeszcze lepszy komfort zakupów i jakość nowych marek – to atrybuty z którymi weszliśmy w 2023 rok – mówi Izabela Wójcik, dyrektor Westfield Mokotów.

Gant wraca do Westfield Mokotów

Od niedawna, odwiedzający centrum handlowe Westfield Mokotów, mogą wstąpić do nowo otwartego salonu Gant. Marka odzieżowa narodziła się w 1949 roku na kampusach uniwersyteckich Ivy League Wschodniego Wybrzeża USA. Kolekcje Gant oferują swoim klientom najwyższej jakości odzież, obuwie oraz akcesoria zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Na początku marka specjalizowała się głównie w białych koszulach. Lecz po pewnym czasie, kolekcje proponowały coraz bardziej ekspresyjne i odważne kolory i wyjątkowe materiały. Blezer, koszula button-down, chinosy i loafersy to elementy charakterystyczne marki Gant. Sklep marki klienci mogą znaleźć na parterze w Westfield Mokotów.

Bimba y Lola w nowej odsłonie

Na fanów mody i najnowszych trendów czeka jeszcze jedna zmiana – salon hiszpańskiej marki Bimba y Lola w nowej odsłonie. Jest on teraz bardziej przestronny i utrzymany w kolorowej, nieco szalonej stylistyce, charakterystycznej dla tej marki. Jej kolekcje charakteryzują się przede wszystkim wyrazistą kolorystyką, ciekawymi wzorami oraz nieszablonowymi połączeniami tkanin. Oprócz odzieży w salonie można znaleźć również biżuterię, torebki i buty.

Olimp Store w Westfield Mokotów

Osoby aktywne fizycznie, poszukujące suplementów i odżywek, mogą liczyć na szeroki wybór produktów w nowym sklepie Olimp Store. Od ponad 30 lat marka ta dostarcza produkty zarówno dla początkujących entuzjastów sportu, jak i profesjonalistów. Klienci sklepu mogą liczyć na profesjonalną pomoc ze strony sprzedawców.