Nowe piwo na rynku alkoholi - Pilsner z Arcyksiążęcego Browaru Zamkowego Cieszyn

Browar w Cieszynie odzyskał już oficjalnie dawną nazwę – Arcyksiążęcy Browar Zamkowy Cieszyn- zgodną z tą, pod którą funkcjonował do końca XIX wieku - „Erzherzogliche Brauerei Schloßbräuhaus Teschen”. W pełni odzwierciedla ona historyczny kontekst, nawiązując do założycieli z rodziny Habsburgów, którzy rozpoczęli budowę Browaru w Cieszynie jeszcze w 1840 roku. W swoim założeniu Browar jako pierwszy w tej części Europy, miał warzyć i butelkować piwo, znane później jako Pilsner. Dlatego produkcja w Arcyksiążęcym Browarze Zamkowym Cieszyn, zgodnie z historycznymi korzeniami tego miejsca, będzie koncentrować się właśnie na nowej marce Cieszyn Pilsner.

Nowy Pilsner na rynku

Cieszyn Pilsner jest piwem wprost odwołującym się do tradycji piwowarskich z połowy XIX wieku, do tzw. pierwszej piwnej rewolucji. Browar Zamkowy, w którym piwo powstaje nieprzerwanie od momentu jego uruchomienia w 1846 roku, rozpoczął działalność ledwie cztery lata po tym, jak wprowadzono pierwsze piwo w stylu pilsneńskim – mówi Adam Czap, Dyrektor Generalny Arcyksiążęcego Browaru Zamkowego Cieszyn i dodaje: - Cieszyn Pilsner w pełni odwołuje się do cech klasycznego pilsnera – to rześkie piwo z wyczuwalną w smaku pełnią słodową i przyjemną chmielową goryczką. Za jego recepturę odpowiada Dominiki Szczodry, Główny Piwowar cieszyńskiego Browaru.

Podstawowym wyróżnikiem nowego piwa jest jego miejsce pochodzenia oraz doświadczenie cieszyńskich piwowarów. Cieszyn Pilsner powstaje bowiem w zabytkowym Browarze, w oparciu o tradycyjne metody warzenia, fermentuje w otwartych kadziach, po czym przez kilka tygodni leżakuje w piwnicach wydrążonych w zboczu góry zamkowej.

Porter Bałtycki, Pszeniczne, Lager oraz IPA nowością z Browaru Cieszyn

Istotnym zmianom uległo także całe portfolio produktowe Arcyksiążęcego Browaru Zamkowego Cieszyn. Obecnie w naturalny sposób wpisuje się w charakter miejsca oraz historię zakładu. Obok nowego Pilsnera, Browar będzie także warzył kilka innych rodzajów piwa, takich jak Porter Bałtycki, Pszeniczne (Hefe-Weizen), Lager (wersja alkoholowa i bezalkoholowa) oraz Double IPA.

Oferta od Pilsnera do Double IPA, spina klamrą obie piwne rewolucje – tę z połowy XIX i końca wieku XX. Wszystkie produkty będą powstawać w oparciu o tradycyjne metody warzenia i naturalne surowce. Rozpoczęcie dystrybucji Cieszyn Pilsner planowane jest na 1 lipca.

Zmiany w Browarze Cieszyn

Mając na uwadze wielowiekową tradycję warzenia piwa w Arcyksiążęcym Browarze Zamkowym Cieszyn prowadzone będą zarówno konieczne prace modernizacyjne, jak i rozwojowe. W pierwszej kolejności powstaną nowe linie rozlewnicze, magazyny oraz zbiorniki fermentacyjne. Wykorzystywane obecnie historyczne urządzenia produkcyjne będą stale utrzymywane w najlepszym możliwym stanie technicznym, aby mogły służyć w procesie powstawiania piwa przez następne dziesięciolecia.

Spójność geograficzna, zachowanie historycznych procedur, wierność tradycji oraz najwyższej klasy specjaliści, połączone z niezbędnymi inwestycjami, mają być kluczowymi elementami w skierowaniu Arcyksiążęcego Browaru Zamkowego Cieszyn na ścieżkę szybkiego rozwoju oraz szerokiej rozpoznawalności – komentuje Adam Czap.

Remont w Browarze Cieszyn

W Browarze w ostatnich tygodniach trwały intensywne prace remontowo-konserwacyjne, związane z przywróceniem dawnego blasku zabytkowemu kompleksowi budynków, w których mieści się przedsiębiorstwo. Dzięki podjęciu tego wysiłku już od 1 czerwca br. można ponownie zwiedzać zabytkowe wnętrza Browaru – Arcyksiążęcy Browar Zamkowy Cieszyn zaprasza do odwiedzin żywego muzeum piwowarstwa, korzystania z bogatej wiedzy przewodników oraz degustacji cieszyńskich piw.