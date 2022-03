Nowe profile w mediach społecznościowych mają przyciągnąć do Aldi młodszych pracowników

Na początku marca ALDI uruchomiła facebookowy i instagramowy profil Facebook ALDI praca oraz instagram.com/aldipraca. Rozumiejąc, gdzie dziś większość społeczeństwa najczęściej komunikuje się, sprawdza informacje, a nawet szuka pracy, sieć chce być tam, gdzie jej pracownicy i kandydaci, by w ten sposób odpowiadać na ich potrzeby i wchodzić z nimi w dialog. Poprzez nowe profile ALDI szczególnie liczy na dotarcie do młodszych użytkowników oraz kandydatów zainteresowanych zatrudnieniem w magazynie i w sklepach.

- ALDI tworzy przestrzeń, w której o atmosferze pracy i życzliwych zespołach opowiedzą sami pracownicy, swoimi słowami i w sposób, który jest im najbliższy. W nowo utworzonych kanałach można poznać pracowników, którzy na co dzień pracują w ALDI w sklepach, centrach dystrybucyjnych i na stanowiskach administracyjnych. Pokażemy ich historie, ścieżki karier. Chcemy wejść z kandydatami w bezpośredni kontakt, skracając dystans i ułatwiając wymianę informacji – mówi Anna Goleniowska, Dyrektor Obszaru Zasobów Ludzkich ALDI Polska. – Życzliwość w ALDI rozumiemy również jako szczery przekaz dotyczący tego, jak na co dzień wygląda praca w branży retail. Stąd w ramach komunikacji pojawią się cykle postów w stylu „czy wiesz, że”; „fakty i mity” czy „słownik wyrażeń branżowych” – dodaje Goleniowska.

Wielość kanałów komunikacji employer brandingowych pozwoli kandydatom łatwo trafić do ALDI i wybrać takie narzędzia do pozyskiwania informacji, które są dla nich najwygodniejsze. W każdym z nich znajdą się ogłoszenia z aktualnymi ofertami pracy, a język komunikacji dopasowany będzie do miejsca ich publikacji. Przypomnijmy, ALDI dotychczas uruchomiło swój profil na Linkedinie oraz specjalną platformę praca.aldi.pl. Agencją obsługującą sieć zarówno w działaniach contentowych jak i płatnych jest Whites.

ALDI w Polsce posiada 204 sklepy i zatrudnia blisko 3600 pracowników.