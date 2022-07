Nowe punkty na dachu Galerii Północnej

W ostatnim czasie pojawiła się tam wystawa zdjęć: „Najpiękniejsze dachy świata”, która na wielkoformatowych fotografiach przedstawia dachy z różnych miejsc na Ziemi. Zlokalizowana jest tuż przy tężni solankowej.

Artystycznym przedsięwzięciem jest najnowszy mural o powierzchni 235 m², co czyni go jednym z największych poziomych murali w Polsce. Jest on owocem pracy 5 artystów z grupy WYPISZWYMALUJ. Malowidło powstawało tylko w 8 dni, w trakcie których twórcy użyli blisko 90 różnych barw.

Wewnątrz muralu artyści umieścili źródło, z którego wypływa woda, a kontynuacją dzieła jest malowidło zlokalizowane na chodniku tuż obok niego. Przedstawia ono realistyczny, dający wizualny efekt 3D wodospad ze skałami i roślinnością.

Dach gromadzi wodę deszczową i tym samym pochłania jej nadmiar w trakcie ulew, wyłapuje również zanieczyszczające atmosferę pyły. Obniża temperaturę budynku w gorące dni, przyczyniając się do zmniejszenia ilości energii zużywanej przez klimatyzację, a także zmniejsza poziom hałasu w otoczeniu.

W lipcu w ogrodzie na dachu pojawiły się również dwa nowe punkty gastronomiczne. Pierwszym z nich jest Beza Krówka, drugim - Grill % Beer.