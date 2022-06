Nowe rozwiązanie eService będzie przypominać o zaległych płatnościach

Automatyzując zadania związane z korespondencją, wysyłką wezwań do zapłaty i rozliczaniem wpływających należności, EVO Collect pozwala lepiej zarządzać budżetem firmy.

Usługa sprawdzi się wszędzie tam, gdzie klienci wnoszą regularne lub powtarzające się opłaty za towary i usługi.

EVO Collect to dostępne za pośrednictwem strony www narzędzie pomagające przedsiębiorcom usprawnić zarządzanie sprawami związanymi z przyjmowaniem różnego rodzaju płatności od klientów i kontrahentów. Po aktywacji usługi użytkownik zyskuje możliwość tworzenia i profilowania listy swoich klientów, przypisywania ich do określonych grup i łatwego generowania różnego rodzaju raportów oraz zarządzania informacjami o historii dokonanych przez nich wpłat, a także aktualnym stanie należności, które pozostają do uregulowania. Korzystając z kreatora korespondencji e-mail, może tworzyć i automatycznie wysłać swoim dłużnikom cykliczne przypomnienia o zaległościach. Ich adresaci wraz z treścią przypomnienia otrzymają też wygenerowany przez usługę link do wygodnej płatności elektronicznej, którą mogą zrealizować za pomocą internetowej bramki płatniczej eService.

Użytkownik EVO Collect może dla każdego swojego klienta stworzyć indywidualny „rachunek”, pozwalający na rozliczanie salda jego należności i jednocześnie mogący służyć jako automatycznie generowane żądanie płatności za produkt, usługę, czy opłatę za określony okres.