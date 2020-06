Nowe sieci z Grupy Eurocash nie osiągnęły jeszcze progu rentowności. Zobacz ile im brakuje

Grupa Eurocash planuje dalszą dynamiczną ekspansja nowych formatów. Do osiągnięcia progu rentowności sieci Duży Ben brakuje jeszcze 29 placówek, dla Kontigo 67 sklepów a dla ABC na kołach 141 aut.

W swojej najnowszej prezentacji dla inwestorów Grupa Eurocash przedstawia, że jest nr. 1. wśród hurtowych dystrybutorów żywności w Polsce i posiada 28 proc. rynku (Makro ma 5 proc., Selgros 4 proc.). Poza tym jest 2. graczem na rynku FMCG z przychodami za 2019 r. rzędu 25 mld zł. Pierwsza jest Biedronka (przychody na poziomie 56 mld zł) ,a trzeci Lidl (przychody w wysokości 21 mld zł.)

Firma podaje, że średnia miesięczna liczba użytkowników aplikacji mobilnej Eurocash.pl to obecnie 10,9 tys. (6,3 tys. w I kw. 2019 r.)

Grupa podaje również, że planuje dalszą dynamiczną ekspansja w każdym z nowych formatów. Pod szyldem Duży Ben na koniec I kw. 2020 r. działało 91 sklepów (sprzedaż to 21 mln zł, a BEP czyli próg rentowności to 120 sklepów). Kontigo ma 33 sklepy, sprzedaż na poziomie 9 mln zł, a rentowność zdobędzie przy poziomie 100 placówek. ABC na kołach z 99 samochodami generuje sprzedaż na poziomie 6 mln zł (BEP to 240 aut).