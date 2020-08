Nowe stroje dla pracowników na 25-lecie Biedronki (galeria)

Nowe stroje pracowników Biedronki, fot. mat. pras.

3 sierpnia 2020 r. pracownicy sklepów sieci na południu kraju – od Kielc, przez Kraków, po Zakopane – rozpoczęli dzień w nowych, czerwono-czarnych uniformach. Docelowo nowe barwy i fasony ubrań pojawią się we wszystkich sklepach w Polsce.

3 sierpnia w 151 placówkach Biedronki temat porannych rozmów był jeden: nowe stroje. Sklepy sieci na południu kraju, m.in. w Krakowie, Kielcach, Zakopanem, Nowym Targu, Jędrzejowie i Wadowicach otrzymały zestawy nowych uniformów pracowniczych. Nowa odzież to czerwone i czarne koszulki polo, czerwone bezrękawniki z membraną, rozpinane bluzy, czarne fartuchy z biedronkowymi kropkami i, co też jest nowością, antracytowe koszule dla kierowników.



O wyglądzie uniformów, w dużej mierze, decydowali pracownicy Biedronki. Na przykład to, że stroje są w wersji męskiej i damskiej, jest zasługą zatrudnionych w Biedronce pań. Także wprowadzenie bluz zapinanych na suwak, zamiast wkładanych przez głowę to skutek sygnałów od pracowników sieci w fazie testów odzieży.



Testy wypadły bardzo dobrze: zatrudnieni chwalili przede wszystkim estetykę strojów, ich funkcjonalność, ale i wysoką jakość wykonania. Ciekawostką jest, że naszyty na koszulkach, koszulach i bluzach logotyp sieci nie ma już napisu „Biedronka”. Owad stał się tak rozpoznawalny, że nazwa sieci nie była tu potrzebna.



Nowe stroje to jeden ze sposobów uhonorowania 25-lecia istnienia Biedronki i przykład tego, jak nasza sieć zmienia się dla pracowników i klientów. Kolorystyka odzieży jest teraz w pełni spójna z wyglądem naszych sklepów i barwami marki, a to, że ubrania powstawały we współpracy z pracownikami, pokazuje, że jesteśmy zawsze otwarci na ich opinie - powiedziała Agnieszka Sokołowska, dyrektor ds. komunikacji wewnętrznej i odpowiedzialności społecznej w sieci Biedronka.



Region warszawski będzie kolejnym, w którym pracownicy otrzymają nowe uniformy. Tam odzież zostanie wprowadzona w ciągu kilku następnych tygodni. Do wszystkich sklepów sieci stroje w nowych kolorach będą wprowadzane stopniowo przez najbliższe miesiące.