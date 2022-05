Nowe Vinted. Jaka nazwa? Ta sama

- Zanim użytkownik przeniesie konto powinien dostać zaproszenie - informowała firma. W rzeczywistości oznacza to, że platforma działa pod tym samym adresem, ale użytkownik musi zaakceptować nowy regulamin. Gdy to zrobi na ades pocztowy połączony z kontem użytkownika trafia e-mail, który jest zaproszeniem do "nowego" Vinted. Firma wymusza także podanie telefonu użytkownika.

Możliwości działania na starym Vinted zostaną ograniczone. Od 16 maja nie będzie można kupować i sprzedawać przedmiotów, wykupować Podbić i Sugerowanych Ofert, dodawać przedmiotów do ulubionych, obserwować innych użytkowników, rozpoczynać rozmów ani dodawać i wystawiać ogłoszeń na starej platformie Vinted - wskazała firma.

Przed przeniesieniem konta należy wypłacić wszystkie środki znajdujące się w portfelu Vinted na konto bankowe. Należy dokończyć wszystkie trwające zamówienia przed zamknięciem starej platformy.

Starą platformę Vinted zamknie 20 czerwca. Po jej zamknięciu nie będzie już można przenieść konta. Wciąż jednak będzie możliwość wypłacenia środków znajdujących się w portfelu Vinted na konto bankowe.



Na nową platformę przeniesione zostaną zapisane na koncie informacje, ale nie te dotyczące płatności.

Nowym elementem jest pojawienie się ofert z krajów sąsiednich: Czech, Litwy.

16 maja pojawił się nowy regulamin, z którego wynika,że VINTED jest zarządzany przez spółkę VINTED, UAB, z siedzibą przy ul. Svitrigailos 13, 03228 Wilno, Litwa, zarejestrowaną pod numerem 302767152 w Rejestrze Spółek Republiki Litewskiej.

Przed zarejestrowaniem się w witrynie, każdy użytkownik musi zapoznać się z regulaminem Vinted, regułami katalogu Vinted oraz regulaminem obowiązującym na forum, które tworzą prawnie wiążącą umowę pomiędzy yżytkownikiem a VINTED dotyczącą dostępu i korzystania z Witryny oraz zobowiązać się do ich przestrzegania. Aby potwierdzić powyższe i utworzyć konto VINTED, należy zaakceptować regulamin, gdy użytkownik zostanie o to poproszony podczas procesu rejestracji. Każdy użytkownik musi również zapoznać się z polityką prywatności.

W ostatnim czasie UOKiK nałożył na Vinted 5,3 mln zł ze względu na brak informacji o warunkach odblokowania pieniędzy ze sprzedaży i o tym, jak nie dopłacać do „Ochrony Kupującego".