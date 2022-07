Nowe wyzwania dla handlu

– Największe problemy to prognozowanie popytu, zarządzanie kosztami produkcji, dystrybucja produktów, śledzenie poziomu zapasów czy prognozowanie zysków. Te wszystkie elementy, dzięki odpowiednim wdrożeniom IT, wszyscy uczestnicy rynku mogą mieć pod większą kontrolą. Co więcej, niedawna pandemia, a teraz inflacja pokazują, że taka kontrola jest dziś konieczna – podkreśla ekspert.

Dla efektywnego zarządzania popytem i podażą firmy potrzebują danych, których analiza umożliwi im podejmowanie właściwych decyzji biznesowych. Dlatego przedsiębiorstwa powinny gromadzić konkretne informacje z rynku, przydatne dla ich funkcjonowania i ekspansji. – Coraz więcej firm, aby móc funkcjonować w wymagających, konkurencyjnych warunkach, skłania się ku analizowaniu i wykorzystywaniu danych. To, oraz wdrożenie odpowiednich systemów, może pomóc im w prognozowaniu przyszłych trendów, identyfikowaniu szans oraz podejmowaniu kluczowych decyzji – wyjaśnia Grzegorz Dembicki.

Drastyczny spadek zaufania konsumentów

Europejczycy wyrażają negatywne opinie na temat obecnej kondycji ich gospodarek narodowych. W każdym z badanych krajów ponad połowa konsumentów twierdzi, że ich gospodarka jest w złym stanie; w Hiszpanii wyraża taki pogląd aż dwie trzecie ankietowanych (67 proc.). W żadnym z badanych krajów nie wyraziło pozytywnych opinii na temat obecnej sytuacji gospodarczej więcej niż 15 proc. respondentów.

Ten pesymizm będzie nam najprawdopodobniej towarzyszył przez najbliższe miesiące: 37 proc. badanych wyraziło wątpliwości co do pomyślnego ożywienia gospodarczego, przekraczając nawet najgorszy poziom pesymizmu odnotowany podczas pandemii COVID-19. Jeszcze w marcu 2022 jedna czwarta europejskich respondentów przewidywała negatywne skutki gospodarcze związane z wojną.

Obserwując wyższe ceny, konsumenci ograniczają zakupy

Dziewięciu na dziesięciu respondentów twierdzi, że zaobserwowało w ostatnich tygodniach wzrost cen towarów, które często kupują. Jest to najbardziej oczywiste w kategorii artykułów spożywczych. Dla sześciu na dziesięciu są to znaczące wzrosty.

W odpowiedzi na sytuację zmieniła się struktura wydatków gospodarstw domowych. Podstawowe potrzeby stanowią większą część budżetu, a około 60 proc. respondentów zgłasza zwiększone wydatki na energię i media, transport i benzynę oraz żywność i artykuły podstawowe. W związku z tym co trzeci konsument zmniejsza wydatki na artykuły uznaniowe nieżywnościowe. Podobnie, połowa ankietowanych zredukowała środki przeznaczane na oszczędności. Inne działania łagodzące domowe budżety to kupowanie mniejszych ilości produktów i przesuwanie zakupów w czasie.