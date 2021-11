Nowel: Ceny pieczywa wzrosną

- Cechą 2021 roku jest niestety presja kosztowa. Efekt dla polskiego producenta i eksportera pieczywa jest taki, że rynki do tej pory hermetyczne, jak np. Francja, która jest bardzo nasycona jeśli chodzi o produkcję pieczywa, otworzyły się na nas. A to dlatego, że szukają nowości produktowych, ale z drugiej strony mają nadzieję, że nowy dostawca będzie w stanie „poświęcić” część swoje marży po to, aby nową relację rozpocząć - komentowała Karolina Zajezierska.

Zwróciła uwagę, że sytuacja na rynku zbóż jest tragiczna jeśli chodzi o ceny. A z drugiej strony polska mąką jest nie do zastąpienia, ponieważ jest bardzo wysokiej jakości, co jest ważne dla standaryzacji produkcji firmy, która dziennie produkuje 300 ton pieczywa.

- Ale ta sytuacja cenowo-kosztowa sprzyja dylematom dotyczącym ram współpracy z sieciami handlowymi i gwarancji cen. Wiadomo, że one wzrosną, ale o ile i co ile – co kwartał czy może co pół roku? Jak negocjować kontrakty? Co ile je odświeżać? - pytała retorycznie.

