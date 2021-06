Nowel: Młodsze pokolenie nie spożywa tak często tradycyjnego pieczywa

Polski rynek jest bardzo konkurencyjny, także międzybranżowo, a rywalizacja o klienta odbywa się nie już tylko pomiędzy producentami pieczywa. Młodsze pokolenie nie spożywa tak często tradycyjnego pieczywa, wybierając produkty zastępcze. Śniadanie, które jeszcze kilka lat temu nie mogło obyć się bez kromki chleba lub świeżej bułki, dziś często wygląda zupełnie inaczej - mówi Elżbieta Zajezierska, prezes zarządu NOWEL Sp. z o.o.

Jak firma NOWEL przeszła czas lockdownu? Jakie zmiany musieliście wprowadzić?

Elżbieta Zajezierska, prezes zarządu NOWEL: Pandemia COVID-19 była dla nas testem na dojrzałość przedsiębiorstwa, sprawdzeniem stopnia przygotowania do funkcjonowania w trudnych warunkach, weryfikacją procedur i gotowości do wdrożenia szybkich zmian. Na początku pandemii kluczowe było dla nas – i wciąż jest – zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz zagwarantowanie ciągłości produkcji i dostaw do partnerów biznesowych. Pomimo, że z sukcesem udało nam się zarządzić pojawiającymi się wyzwaniami, to jednak pierwsza fala pandemii COVID-19 również dla NOWEL była sytuacją bez precedensu. Nigdy wcześniej nie zdarzyło się tak, że musieliśmy zatrzymać produkcję i korzystać z zapasów magazynowych. Niewątpliwe, naszą przewagą w tej sytuacji okazała się technologia wytwarzania pieczywa do dopieku, która umożliwia ograniczenie produkcji i korzystanie ze zbudowanych zapasów, bez wpływu na jakość i walory produktów.

Rok pandemii to dla NOWEL również czas rozwoju i zmian. Zaledwie w ciągu kilku tygodni stworzyliśmy pierwszą w blisko stuletniej historii markę konsumencką „Domowa piekarenka”, czyli zamrożone i zapakowane pieczywo do domowego wypieku. Była to niemal natychmiastowa odpowiedź na obawy konsumentów, szczególnie w pierwszych tygodniach pandemii. Dostarczyliśmy tym samym gotowe rozwiązanie – możliwość spożywania codziennie świeżego pieczywa, bez konieczności wychodzenia z domu. Co ciekawe, z upływem czasu zmieniły się również preferencje zakupowe Polaków. Podczas, gdy na początku pandemii, pierwszym wyborem konsumentów były produkty podstawowe, z biegiem czasu – podczas trzeciej fali pandemii – coraz częściej zaczęli oni wybierać nietypowe smaki i ich połączenie – jak np. produkty z cheedarem czy z bekonem. Często wybór ciekawszych smaków wynikał z kompensacji siedzenia w domu oraz z tego, że głównym źródłem przyjemności w tamtym czasie stało się jedzenie. Z tego też względu dostosowaliśmy portfolio piekarni do nowej sytuacji rynkowej, oferując Klientom nietuzinkowe smaki. Szczególnym wydarzeniem pod względem podążania za gustami konsumentów jest wprowadzenie do sprzedaży pierwszej marki własnej na ekspozycji bake-off „Wypieczone na kamieniu”. Nasza nowa propozycja podąża za pojawiającym się trendem powrotu do najwyższych standardów rzemieślnictwa.

