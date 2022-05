Nowi goście w reklamie „Okocim sobie!”

W kolejnej odsłonie głównymi bohaterami zostały smakowe piwa 4,5%: Mocna Pomarańcza, Malina z borówką amerykańską, a także, dostępne w ograniczonej dystrybucji - Mocna Wiśnia i Grejpfrut z limonką .

Oprócz nowych wariantów smakowych bohaterami spotu są kolejni podróżnicy z różnych rzeczywistości, którzy przybyli do okocimskiego baru, gdzie Przekocur jest barmanem.

W 2021 roku udział piw smakowych w kategorii piwa wzrósł z 8,5% do 9,2%.

Nowy spot marki Okocim w wersji 30 sek jest emitowany w telewizji i na platformach VOD i internecie. Za przygotowanie pomysłu kreatywnego odpowiada agencja Men at Work i Just, reżyserem spotu jest Tadeusz Śliwa, spot zrealizował dom produkcyjny OTO, a dom mediowy odpowiedzialny za zakup mediów to Initaitive.