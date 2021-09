Nowi najemcy w galeriach NEPI

Na początku września w galerii Solaris Center w Opolu otwarto sklep marki obuwniczej ECCO. Lokal znajduje się na poziomie 0, w sąsiedztwie sklepu marki Bytom i zajmuje powierzchnię blisko 140 mkw.

O dwie nowe marki zwiększy się grono najemców Aura Centrum Olsztyna. Setny sklep w Polsce otworzyła sieć sklepów Dealz, będąca częścią Pepco Group. Powierzchnia sklepu ma 470 mkw i powstała z połączenia trzech odrębnych lokali znajdujących się na poziomie 2. centrum

W najbliższych tygodniach poszerzy się też oferta odzieżowa galerii Aura Centrum Olsztyna. Nowym najemcą centrum będzie salon polskiej marki odzieżowej Monnari. Sklep Monnari zajmie powierzchnię 194 mkw.

Nowości oferuje także krakowska Bonarka. Do grona najemców centrum dołączyło m.in. Pepco, którego sklep ma powierzchnię 540 mkw. oraz lokalne marki, takie jak Pitbull i Toto Hair Company. Dwa nowe butiki w Bonarce otworzyła marka GUESS. Pierwszy lokal o powierzchni 100 mkw. oferuje produkty sprzedawane pod submarką - Guess Accessories. Drugi, to butik Guess Activewear z modą sportową. To jeden z pierwszych salonów typu pop-up tej marki w Polsce. Nowa placówka ma powierzchnię 127 mkw. Niebawem otworzy się tam również trzeci salon, pod szyldem wiodącym Guess.

W ostatnich dniach września do grona marek odzieżowych oferujących swe produkty w Bonarce dołączą: Pierre Cardin i Intimissimi Uomo. W kolejnych miesiącu spodziewane jest otwarcie sklepu marki odzieży sportowej S’portofino.

Po ponad dwóch latach zakończył się proces rozbudowy centrum handlowego Focus Mall Zielona Góra. Pierwsi najemcy pojawili się jeszcze przed zakończeniem inwestycji: to marki Guess i Pandora oraz cukiernia Karpicko.

Na przełomie sierpnia i września, wraz z oficjalnym otwarciem nowej części, po kilkumiesięcznej przerwie powróciła odzieżowa marka House. Pojawił się też koncept sklepu EOBUWIE.PL. W gronie nowych najemców pojawiła się też SEPHORA. Wnętrze lokalu o powierzchni 375 mkw. zaprojektowano zgodnie z nowym konceptem perfumerii eksponującym strefy usług. W Focus Mall pojawił się m.in. „Skincare room” oraz automat Click&Collect do odbierania zamówień złożonych w sklepie internetowym.

W ostatnich dniach września oferta handlowa galerii wzbogaci się o sklep TK Maxx. Będzie to jedyny salon popularnej sieci w Zielonej Górze - poprzednia jego lokalizacja zostanie zamknięta. Powstanie też autorski lokal z kawą i herbatą Five o’clock. Po pięciu latach nieobecności, do Focus Mall Zielona Góra wróci marka Kappahl. Skandynawska firma zapowiada otwarcie salonu w nowym koncepcie store-in-store. w sklepie pojawi się także dział poświęcony marce Newbie, oferujący komfortową odzież i dodatki dla najmłodszych. Kolejną marką, która wróci do zielonogórskiego centrum handlowego w najbliższych tygodniach, będzie Esotiq.

Do końca roku, w Focus Mall Zielona Góra otworzy się jeszcze m.in. sieć segmentu off-price – HalfPrice, salon wyposażenia wnętrz Homla, restauracja Olimp i KFC. Pojawią się tez dwa biura podróży znanych operatorów turystycznych: TUI i Rainbow Tours.