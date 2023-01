Noworoczne badania mammograficzne przed Westfield Arkadia

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia z 2021 roku nowotwór piersi jest najczęściej diagnozowanym na świecie, a w Polsce każdego roku przybywa 24 tys. nowych pacjentek. Samokontrola piersi jest niezwykle istotna, lecz to badania specjalistyczne pozwalają na wykrycie zmian, których kobiety nie są w stanie zaobserwować same. W Polsce z rakiem piersi zmaga się ok. 140 tys. kobiet. Wcześnie wykryte zmiany nowotworowe umożliwiają niezwłoczne oraz skuteczne leczenie, które daje niemal 100 proc. szansę na powrót do zdrowia.

Jak wziąć udział w badaniach?

Mammobus stanie przed Westfield Arkadia we wtorek, 10 stycznia, a z badań będzie można skorzystać w godzinach 9.00-17.00. Mammografia trwa zaledwie kilka minut. Badanie jest szybkie oraz bezbolesne. Dla kobiet pomiędzy 50. a 69. rokiem życia, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały mammografii, jest ono bezpłatne. Natomiast młodsze panie – między 40. a 49. rokiem życia, a także osoby, które mają więcej niż 69 lat, będą mogły wykonać badanie odpłatnie. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Zapisy są możliwe online na stronie internetowej lub telefonicznie pod numerem 42 254 64 17.